Гонорары на Евровидении — платят ли певцам за участие в конкурсе

Участник Евровидения держит в руках кубок победителя. Фото: Reuters

Евровидение — самый популярный песенный конкурс в мире. За участие в нем ежегодно соревнуются десятки артистов. Победители приносят славу своей стране и получают признание. Однако многих интересует вопрос, платят ли артистам гонорары за выступления на Евровидении и есть ли призовой фонд в конкурсе.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Получают ли гонорары участники Евровидения

Европейский вещательный союз, который является организатором Евровидения, не платит гонорары конкурсантам. Артисты выступают бесплатно, а вознаграждение, которое они получают взамен — международное признание и популярность. Конечно, впоследствии это влияет на заработок певцов, но уже вне конкурса.

Участники Евровидения не просто не зарабатывают во время участия в конкурсе, но и тратят немало собственных средств. В частности, ранее группа Ziferblat рассказывала, что участие в конкурсе в 2025 году им обошлась в около 120-130 тысяч долларов. При этом, как отмечали артисты, они во многом ограничивали себя. По их словам, другие страны выделили на участие в Евровидении значительно больше денег.

Расходы начинаются еще на этапе подготовки к Нацотбору. Нужно оплачивать запись песни, костюмы и постановку номера. Кроме того, команда артиста, который идет на конкурс, значительно увеличивается. Приходится нанимать PR-специалистов или продюсеров. Часть средств покрывает национальный вещатель, часть — сам артист или спонсоры.

Не получает гонорара и победитель Евровидения. Он лишь становится владельцем хрустального микрофона. Такой артист также борется за право для своей страны принимать конкурс в следующем году.

Евровидение — это песенные соревнования, которые не предусматривают гонораров, но требуют немалых вложений. Однако в конце концов они возвращаются благодаря популярности, увеличению количества фанатов, выступлений и концертов.

Напомним, ранее мы писали о том, какие страны Европы никогда не участвовали в конкурсе Евровидение. Таких осталось две.

Также мы рассказывали о том, сколько стоит подготовка к Нацотбору. Певец LAUD рассказал о собственных расходах.