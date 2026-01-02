Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Закулісся Євробачення — чи платять артистам за участь у конкурсі

Закулісся Євробачення — чи платять артистам за участь у конкурсі

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 08:45
Гонорари на Євробаченні — чи платять співакам за участь у конкурсі
Учасник Євробачення тримає в руках кубок переможця. Фото: Reuters

Євробачення — найпопулярніший пісенний конкурс у світі. За участь у ньому щорічно змагаються десятки артистів. Переможці приносять славу своїй країні та отримують визнання. Однак багатьох цікавить питання, чи платять артистам гонорари за виступи на Євробаченні та чи є призовий фонд у конкурсі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чи отримують гонорари учасники Євробачення

Європейська мовна спілка, яка є організатором Євробачення, не платить гонорари конкурсантам. Артисти виступають безкоштовно, а винагорода, яку вони отримують на заміну — міжнародне визнання та популярність. Звичайно, згодом це впливає на заробіток співаків, але уже поза конкурсом.

Учасники Євробачення не просто не заробляють під час участі у конкурсі, а й витрачають чимало власних коштів. Зокрема, раніше гурт Ziferblat розповідав, що участь у конкурсі у 2025 році їм обійшлася у близько 120–130 тисяч доларів. При цьому, як наголошували артисти, вони багато в чому обмежували себе. За їхніми словами, інші країни виділили на участь у Євробаченні значно більше грошей.

Витрати починаються ще на етапі підготовки до Нацвідбору. Потрібно оплачувати запис пісні, костюми та постановку номера. Крім того, команда артиста, який йде на конкурс, значно збільшується. Доводиться наймати PR-фахівців чи продюсерів. Частину коштів покриє національний мовник, частину — сам артист або ж спонсори.

Не отримує гонорару і переможець Євробачення. Він лише стає власником кришталевого мікрофона. Такий артист також виборює право для своєї країни приймати конкурс наступного року.

Євробачення — це пісенні змагання, що не передбачають гонорарів, але потребують чималих вкладень. Однак зрештою вони повертаються завдяки популярності, збільшенні кількості фанатів, виступів та концертів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які країни Європи ніколи не брали участь у конкурсі Євробачення. Таких залишилося дві.

Також ми розповідали про те, скільки коштує підготовка до Нацвідбору. Співак LAUD розповів про власні витрати.

Євробачення музика пісні цікаві факти гонорари
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації