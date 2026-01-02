Гонорари на Євробаченні — чи платять співакам за участь у конкурсі

Учасник Євробачення тримає в руках кубок переможця. Фото: Reuters

Євробачення — найпопулярніший пісенний конкурс у світі. За участь у ньому щорічно змагаються десятки артистів. Переможці приносять славу своїй країні та отримують визнання. Однак багатьох цікавить питання, чи платять артистам гонорари за виступи на Євробаченні та чи є призовий фонд у конкурсі.

Чи отримують гонорари учасники Євробачення

Європейська мовна спілка, яка є організатором Євробачення, не платить гонорари конкурсантам. Артисти виступають безкоштовно, а винагорода, яку вони отримують на заміну — міжнародне визнання та популярність. Звичайно, згодом це впливає на заробіток співаків, але уже поза конкурсом.

Учасники Євробачення не просто не заробляють під час участі у конкурсі, а й витрачають чимало власних коштів. Зокрема, раніше гурт Ziferblat розповідав, що участь у конкурсі у 2025 році їм обійшлася у близько 120–130 тисяч доларів. При цьому, як наголошували артисти, вони багато в чому обмежували себе. За їхніми словами, інші країни виділили на участь у Євробаченні значно більше грошей.

Витрати починаються ще на етапі підготовки до Нацвідбору. Потрібно оплачувати запис пісні, костюми та постановку номера. Крім того, команда артиста, який йде на конкурс, значно збільшується. Доводиться наймати PR-фахівців чи продюсерів. Частину коштів покриє національний мовник, частину — сам артист або ж спонсори.

Не отримує гонорару і переможець Євробачення. Він лише стає власником кришталевого мікрофона. Такий артист також виборює право для своєї країни приймати конкурс наступного року.

Євробачення — це пісенні змагання, що не передбачають гонорарів, але потребують чималих вкладень. Однак зрештою вони повертаються завдяки популярності, збільшенні кількості фанатів, виступів та концертів.

