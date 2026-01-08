Видео
Главная Евровидение Оценивание без 9 и 11 — почему этих баллов нет на Евровидении

Оценивание без 9 и 11 — почему этих баллов нет на Евровидении

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 06:35
Почему на Евровидении не существует 9 и 11 баллов — неожиданная причина
Участница Евровидения-2025. Фото: Reuters

Международный песенный конкурс Евровидение имеет уникальную систему голосования. Участникам никогда не присуждают 9 и 11 баллов. На это есть веская причина.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Почему на Евровидении нет 9 и 11 баллов

Система голосования на конкурсе Евровидение предусматривает оценку от жюри и зрителей. Каждая страна должна выставить баллы — от 1 до 8, 10 и 12. То есть шкала оценок на Евровидении выглядит следующим образом:

  • 1 балл;
  • 2 балла;
  • 3 балла;
  • 4 балла;
  • 5 баллов;
  • 6 баллов;
  • 7 баллов;
  • 8 баллов;
  • 10 баллов;
  • 12 баллов.

9 и 11 баллов не потерялись где-то случайно, их убрали намеренно. На это есть несколько причин. Такую систему оценивания ввели еще в 1975 году. Организаторы с помощью "пропущенных" баллов пытались сделать турнирную таблицу более привлекательной и легко запоминающейся.

10 и 12 призваны перебрать на себя фокус внимания. В частности, отсутствие 11 баллов делает самую высокую цифру еще более значимой. Так организаторы Евровидения подчеркивают особенность победителя.

Кроме того, баллы без 9 и 11 позволяют избежать путаницы при оценке, ведь каждая страна должна выбрать ровно 10 участников, которым она присваивает баллы. Отсутствие двух чисел делает разрыв между победителем и остальными участниками более ощутимым.

Напомним, ранее мы писали о том, каковы шансы Украины на победу на Евровидении-2026. Букмекеры сделали первые прогнозы.

Также мы рассказывали о том, какие страны чаще всего побеждают на Евровидении. Есть несколько основных рекордсменов.

Евровидение музыка объяснение интересные факты конкурс
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
