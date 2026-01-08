Почему на Евровидении не существует 9 и 11 баллов — неожиданная причина

Оценивание без 9 и 11 — почему этих баллов нет на Евровидении
Международный песенный конкурс Евровидение имеет уникальную систему голосования. Участникам никогда не присуждают 9 и 11 баллов. На это есть веская причина.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Почему на Евровидении нет 9 и 11 баллов
Система голосования на конкурсе Евровидение предусматривает оценку от жюри и зрителей. Каждая страна должна выставить баллы — от 1 до 8, 10 и 12. То есть шкала оценок на Евровидении выглядит следующим образом:
- 1 балл;
- 2 балла;
- 3 балла;
- 4 балла;
- 5 баллов;
- 6 баллов;
- 7 баллов;
- 8 баллов;
- 10 баллов;
- 12 баллов.
9 и 11 баллов не потерялись где-то случайно, их убрали намеренно. На это есть несколько причин. Такую систему оценивания ввели еще в 1975 году. Организаторы с помощью "пропущенных" баллов пытались сделать турнирную таблицу более привлекательной и легко запоминающейся.
10 и 12 призваны перебрать на себя фокус внимания. В частности, отсутствие 11 баллов делает самую высокую цифру еще более значимой. Так организаторы Евровидения подчеркивают особенность победителя.
Кроме того, баллы без 9 и 11 позволяют избежать путаницы при оценке, ведь каждая страна должна выбрать ровно 10 участников, которым она присваивает баллы. Отсутствие двух чисел делает разрыв между победителем и остальными участниками более ощутимым.
Напомним, ранее мы писали о том, каковы шансы Украины на победу на Евровидении-2026. Букмекеры сделали первые прогнозы.
Также мы рассказывали о том, какие страны чаще всего побеждают на Евровидении. Есть несколько основных рекордсменов.
Читайте Новини.LIVE!