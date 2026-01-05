Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2026 — есть ли среди них Украина

Дизайн сцены на Евровидение-2026. Фото: Reuters

Хотя и большинство стран-участниц Евровидения еще не определились, кто будет представлять их на международном конкурсе у 2026 году, букмекеры уже дали первый прогноз. Они назвали возможного победителя.

Стартовую таблицу фаворитов опубликовали на сайте Eurovisionworld.

Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2026

По состоянию на 5 января рейтинг возглавляет Израиль. Букмекеры прогнозируют победу на Евровидении-2026 именно этой стране с вероятностью около 9%. Второе место занимает Швеция с показателем около 8%. В тройку фаворитов попала и Украина с вероятностью победы около 7%.

Рейтинг фаворитов Евровидения-2026. Фото: скриншот

В список вероятных фаворитов также попали:

Финляндия;

Италия;

Люксембург;

Болгария;

Бельгия;

Франция;

Норвегия.

Кто будет победителем конкурса, станет известно весной. Евровидение-2026 будет проходить с 12 по 16 мая.

Что известно о Евровидении-2026

Конкурс Евровидение-2026 будут проводить в городе Вена, Австрия. На международную сцену выйдут представители 35 стран. Впервые за историю песенных соревнований пять государств отказались от участия. Бойкот объявили из-за допуска к конкурсу Израиля. В Евровидении-2026 не будут участвовать Исландия, Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения.

Конкурс будут проводить в центре Вены на арене Винер-Штадтгалле. Это самая большая крытая арена в Австрии, которая уже принимала Евровидение в 2015 году. Город готовит ряд мероприятий, которые будут бесплатными для гостей во время Евровидения-2026.

