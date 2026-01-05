Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2026 — есть ли среди них Украина

Евровидение-2026 — букмекеры оценили шансы Украины на победу
Хотя и большинство стран-участниц Евровидения еще не определились, кто будет представлять их на международном конкурсе у 2026 году, букмекеры уже дали первый прогноз. Они назвали возможного победителя.
Стартовую таблицу фаворитов опубликовали на сайте Eurovisionworld.
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2026
По состоянию на 5 января рейтинг возглавляет Израиль. Букмекеры прогнозируют победу на Евровидении-2026 именно этой стране с вероятностью около 9%. Второе место занимает Швеция с показателем около 8%. В тройку фаворитов попала и Украина с вероятностью победы около 7%.
В список вероятных фаворитов также попали:
- Финляндия;
- Италия;
- Люксембург;
- Болгария;
- Бельгия;
- Франция;
- Норвегия.
Кто будет победителем конкурса, станет известно весной. Евровидение-2026 будет проходить с 12 по 16 мая.
Что известно о Евровидении-2026
Конкурс Евровидение-2026 будут проводить в городе Вена, Австрия. На международную сцену выйдут представители 35 стран. Впервые за историю песенных соревнований пять государств отказались от участия. Бойкот объявили из-за допуска к конкурсу Израиля. В Евровидении-2026 не будут участвовать Исландия, Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения.
Конкурс будут проводить в центре Вены на арене Винер-Штадтгалле. Это самая большая крытая арена в Австрии, которая уже принимала Евровидение в 2015 году. Город готовит ряд мероприятий, которые будут бесплатными для гостей во время Евровидения-2026.
