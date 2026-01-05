Букмекери назвали фаворитів Євробачення-2026 — чи є серед них Україна

Дизайн сцени на Євробачення-2026. Фото: Reuters

Хоча й більшість країн-учасниць Євробачення ще не визначилися, хто буде представляти їх на міжнародному конкурсі у 2026 році, букмекери вже дали перший прогноз. Вони назвали можливого переможця.

Стартову таблицю фаворитів опублікували на сайті Eurovisionworld.

Букмекери назвали можливого переможця Євробачення-2026

Станом на 5 січня рейтинг очолює Ізраїль. Букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні-2026 саме цій країні з ймовірністю близько 9%. Друге місце займає Швеція з показником близько 8%. У трійку фаворитів потрапила й Україна з імовірністю перемоги близько 7%.

Рейтинг фаворитів Євробачення-2026. Фото: скриншот

У список ймовірних фаворитів також потрапили:

Фінляндія;

Італія;

Люксембург;

Болгарія;

Бельгія;

Франція;

Норвегія.

Хто буде переможцем конкурсу, стане відомо навесні. Євробачення-2026 відбуватиметься з 12 по 16 травня.

Що відомо про Євробачення-2026

Конкурс Євробачення-2026 проводитимуть у місті Відень, Австрія. На міжнародну сцену вийдуть представники 35 країн. Вперше за історію пісенних змагань п'ять держав відмовилися від участі. Бойкот оголосили через допуск до конкурсу Ізраїлю. У Євробаченні-2026 не братимуть участь Ісландія, Іспанія, Нідерланди, Ірландія та Словенія.

Конкурс проводитимуть у центрі Відня на арені Вінер-Штадтгалле. Це найбільша крита арена в Австрії, яка вже приймала Євробачення у 2015 році. Місто готує низку заходів, які будуть безкоштовними для гостей під час Євробачення-2026.

