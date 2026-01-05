Відео
Євробачення-2026 — букмекери оцінили шанси України на перемогу

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 15:34
Букмекери назвали фаворитів Євробачення-2026 — чи є серед них Україна
Дизайн сцени на Євробачення-2026. Фото: Reuters

Хоча й більшість країн-учасниць Євробачення ще не визначилися, хто буде представляти їх на міжнародному конкурсі у 2026 році, букмекери вже дали перший прогноз. Вони назвали можливого переможця.

Стартову таблицю фаворитів опублікували на сайті Eurovisionworld.

Читайте також:

Букмекери назвали можливого переможця Євробачення-2026

Станом на 5 січня рейтинг очолює Ізраїль. Букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні-2026 саме цій країні з ймовірністю близько 9%. Друге місце займає Швеція з показником близько 8%. У трійку фаворитів потрапила й Україна з імовірністю перемоги близько 7%.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2026
Рейтинг фаворитів Євробачення-2026. Фото: скриншот

У список ймовірних фаворитів також потрапили:

  • Фінляндія;
  • Італія;
  • Люксембург;
  • Болгарія;
  • Бельгія;
  • Франція;
  • Норвегія.

Хто буде переможцем конкурсу, стане відомо навесні. Євробачення-2026 відбуватиметься з 12 по 16 травня.

Що відомо про Євробачення-2026

Конкурс Євробачення-2026 проводитимуть у місті Відень, Австрія. На міжнародну сцену вийдуть представники 35 країн. Вперше за історію пісенних змагань п'ять держав відмовилися від участі. Бойкот оголосили через допуск до конкурсу Ізраїлю. У Євробаченні-2026 не братимуть участь Ісландія, Іспанія, Нідерланди, Ірландія та Словенія.

Конкурс проводитимуть у центрі Відня на арені Вінер-Штадтгалле. Це найбільша крита арена в Австрії, яка вже приймала Євробачення у 2015 році. Місто готує низку заходів, які будуть безкоштовними для гостей під час Євробачення-2026.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у скільки обійдеться поїздка на Євробачення-2026. Новини.LIVE підрахували ціни на дорогу, проживання та квитки.

Також ми розповідали про те, чи платять учасникам Євробачення за виступи на конкурсі.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
