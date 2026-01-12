Евровидение-2026 — стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

Украина на Евровидении-2026 — в каком полуфинале выступит
Стало известно распределение стран по выступлению в полуфиналах Евровидения-2026. Международный песенный конкурс состоится в мае в австрийском городе Вена.
Прямой эфир жеребьевки транслировали на YouTube канале Eurovision Song Contest в понедельник, 12 января.
Евровидение-2026 — распределение стран по полуфиналам
По результатам жеребьевки стало известно, что Украина будет выступать во 2 части 2 полуфинала. Выступления других стран распределили следующим образом:
Первая половина первого полуфинала (12 мая):
- Грузия;
- Португалия;
- Хорватия;
- Швеция;
- Финляндия;
- Молдова;
- Греция.
Вторая половина первого полуфинала (12 мая):
- Черногория;
- Эстония;
- Сан-Марино;
- Польша;
- Бельгия;
- Литва;
- Сербия;
- Израиль.
Первая половина второго полуфинала (14 мая):
- Армения;
- Румыния;
- Швейцария;
- Азербайджан;
- Люксембург;
- Болгария;
- Чехия.
Вторая половина второго полуфинала (14 мая):
- Албания;
- Дания;
- Кипр;
- Норвегия;
- Мальта;
- Австралия;
- Украина;
- Латвия.
Точный порядок проведения двух полуфиналов будет определен до конца марта.
Напомним, ранее мы писали о том, какие шансы имеет Украина на Евровидении-2026. Букмекеры дали прогноз.
Также мы рассказывали о том, какие песни стали лучшими в истории Евровидения. Обнародован рейтинг.
Читайте Новини.LIVE!