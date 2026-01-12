Евровидение-2026 — стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

Логотип конкурса Евровидение-2026. Фото: Reuters

Стало известно распределение стран по выступлению в полуфиналах Евровидения-2026. Международный песенный конкурс состоится в мае в австрийском городе Вена.

Прямой эфир жеребьевки транслировали на YouTube канале Eurovision Song Contest в понедельник, 12 января.

Евровидение-2026 — распределение стран по полуфиналам

По результатам жеребьевки стало известно, что Украина будет выступать во 2 части 2 полуфинала. Выступления других стран распределили следующим образом:

Первая половина первого полуфинала (12 мая):

Грузия;

Португалия;

Хорватия;

Швеция;

Финляндия;

Молдова;

Греция.

Вторая половина первого полуфинала (12 мая):

Черногория;

Эстония;

Сан-Марино;

Польша;

Бельгия;

Литва;

Сербия;

Израиль.

Первая половина второго полуфинала (14 мая):

Армения;

Румыния;

Швейцария;

Азербайджан;

Люксембург;

Болгария;

Чехия.

Вторая половина второго полуфинала (14 мая):

Албания;

Дания;

Кипр;

Норвегия;

Мальта;

Австралия;

Украина;

Латвия.

Полный порядок выступлений 30 стран участниц в двух полуфиналах Евровидения-2026. Фото: кадр из видео

Точный порядок проведения двух полуфиналов будет определен до конца марта.

