Україна
Украина на Евровидении-2026 — в каком полуфинале выступит

Украина на Евровидении-2026 — в каком полуфинале выступит

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 20:25
Евровидение-2026 — стало известно, в каком полуфинале выступит Украина
Логотип конкурса Евровидение-2026. Фото: Reuters

Стало известно распределение стран по выступлению в полуфиналах Евровидения-2026. Международный песенный конкурс состоится в мае в австрийском городе Вена.

Прямой эфир жеребьевки транслировали на YouTube канале Eurovision Song Contest в понедельник, 12 января.

Читайте также:

Евровидение-2026 — распределение стран по полуфиналам

По результатам жеребьевки стало известно, что Украина будет выступать во 2 части 2 полуфинала. Выступления других стран распределили следующим образом:

Первая половина первого полуфинала (12 мая):

  • Грузия;
  • Португалия;
  • Хорватия;
  • Швеция;
  • Финляндия;
  • Молдова;
  • Греция.

Вторая половина первого полуфинала (12 мая):

  • Черногория;
  • Эстония;
  • Сан-Марино;
  • Польша;
  • Бельгия;
  • Литва;
  • Сербия;
  • Израиль.

Первая половина второго полуфинала (14 мая):

  • Армения;
  • Румыния;
  • Швейцария;
  • Азербайджан;
  • Люксембург;
  • Болгария;
  • Чехия.

Вторая половина второго полуфинала (14 мая):

  • Албания;
  • Дания;
  • Кипр;
  • Норвегия;
  • Мальта;
  • Австралия;
  • Украина;
  • Латвия.
Оголошено повний порядок виступів 30 країн учасниць у двох півфіналах Євробачення-2026
Полный порядок выступлений 30 стран участниц в двух полуфиналах Евровидения-2026. Фото: кадр из видео

Точный порядок проведения двух полуфиналов будет определен до конца марта.

Напомним, ранее мы писали о том, какие шансы имеет Украина на Евровидении-2026. Букмекеры дали прогноз.

Также мы рассказывали о том, какие песни стали лучшими в истории Евровидения. Обнародован рейтинг.

Евровидение Украина Жеребьевка конкурс Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
