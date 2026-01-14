Джамала раскрыла подробности о Нацотборе-2026 — чем будет удивлять

Продюсер Нацотбора на Евровидение-2026 Джамала. Фото: кадр из видео

Уже 7 февраля состоится финал Нацотбора на Евровидение-2026. Нынешний конкурс будет особенным и удивит фанатов новым звучанием.

Об этом рассказала продюсер Нацотбора на Евровидение-2026 Джамала в интервью для "Євробачення Україна", которое опубликовали в среду, 14 января.

Реклама

Читайте также:

Чем финал Нацотбора-2026 удивит поклонников

Как призналась Джамала, она не имеет любимчиков на Нацотборе. Наоборот, основная цель продюсера — уравнять конкурсантов.

"Мне хочется, чтобы не было такого, что у меня есть любимчики и я их веду. Я хочу наоборот всех уравнять. Например, сейчас тех, кто немного отстает, я хочу подтянуть до уровня тех, кто уже все сделал. Мне хочется, чтобы был одинаково высокий уровень", — пояснила артистка.

Она подчеркнула, что нынешний Нацотбор удивит фанатов более высоким уровнем звучания. Певцы неутомимо работают на репетициях, чтобы выступить как можно лучше.

"Это будет "заруба", это будет настоящий конкурс. Мы хотим, чтобы каждый год Украина была представлена еще на голову выше", — отметила Джамала.

Она добавила, что песни нынешних конкурсантов совершенно разные. Джамала уверена, что для каждого слушателя найдется свой стиль музыки в этом Нацотборе.

"Вы услышите содержательные песни, наполненных исполнителей, которые умеют петь. Каждый со своей историей и в совершенно разных жанрах: от фольклора, рока, RnB до поп-музыки в лучшем своем виде. Я выбирала песни, которые были бы нам вдохновением. Ведь стоит обязательно учитывать, в какое время мы живем", — отметила продюсер.

Джамала добавила, что конечно будут люди, которым что-то понравится, а что-то нет. Однако Нацотбор-2026 точно станет особенным. Продюсер сосредоточилась на том, чтобы максимально раскрыть каждого из певцов и подтянуть уровень исполнения песен вживую.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы выбрали десятого финалиста Нацотбора. Голосование состоялось в "Дії".

Также мы рассказывали о том, почему Джамала отказалась быть в жюри Нацотбора-2026. Певица объяснила свое решение.