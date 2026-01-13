Участники Нацотбора на Евровидение-2026 показали отрывки своих песен — видео

Кубок Евровидения. Фото: Суспільне

Участники Национального отбора на Евровидение-2026 показали отрывки своих песен. Именно с этими композициями конкурсанты будут соревноваться в финале, который состоится 7 февраля.

Отрывки песен всех участников Нацотбора на Евровидение-2026

Группа "ЩукаРиба" выступит на сцене Нацотбора с песней "Моя земля".

Valeriya Force представила отрывок конкурсной песни "Open Our Hearts".

Группа The Elliens показала тизер песни для Нацотбора "Crawling Whispers".

Mr. Vel выступит с чувственной композицией "Do or Done".

Monokate возвращается на сцену Национального отбора с песней "TYT".

Группа MOLODI поделилась фрагментом песни "legends".

LELÉKA показала короткий отрывок конкурсной композиции "Ridnym".

LAUD снова будет соревноваться в Нацотборе, на этот раз с песней "Lightkeeper".

Jerry Heil заинтриговала фанатов фрагментом песни "Catharticus (Prayer)".

В Нацотборе также примет участие KHAYAT. Он уже представил полную версию конкурсной песни.

