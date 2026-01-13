Участники Нацотбора на Евровидение-2026 показали отрывки своих песен — видео

Появились тизеры песен всех конкурсантов Нацотбора-2026 — видео
Участники Национального отбора на Евровидение-2026 показали отрывки своих песен. Именно с этими композициями конкурсанты будут соревноваться в финале, который состоится 7 февраля.
Отрывки песен всех участников Нацотбора на Евровидение-2026
Группа "ЩукаРиба" выступит на сцене Нацотбора с песней "Моя земля".
@suspilne.eurovision
Приоткрываем занавес: фрагмент песни Моя земля от ЩукаРиба 🌱 Как вам?👏🏻 @ЩукаРиба фольклорная группа #нацотбор2026♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine
Valeriya Force представила отрывок конкурсной песни "Open Our Hearts".
@suspilne.eurovision
Первый взгляд на Valeriya Force с песней Open Our Hearts ✨ Как вам?🎶 @valeriya.force #нацотбор2026♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine
Группа The Elliens показала тизер песни для Нацотбора "Crawling Whispers".
@suspilne.eurovision
Пишите свои первые впечатления от The Elliens с песней Crawling Whispers🌒 @The_Elliens #нацотбор2026♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine
Mr. Vel выступит с чувственной композицией "Do or Done".
@suspilne.eurovision
Mr. Vel с песней Do or Done 🎶 Какие ваши первые впечатления? 👇🏻 @Mr. Vel #нацотбор2026♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine
Monokate возвращается на сцену Национального отбора с песней "TYT".
@suspilne.eurovision
First look на TYT от Monokate✨ Как вам?👀 @Катя Павленко #нацотбор2026♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine
Группа MOLODI поделилась фрагментом песни "legends".
@suspilne.eurovision
Фрагмент песни legends от MOLODI! Как вам 💫 @MOLODI #нацотбор2026♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine
LELÉKA показала короткий отрывок конкурсной композиции "Ridnym".
@suspilne.eurovision
Какие ваши первые впечатления от песни Ridnym - LELÉKA?🫂 @leleka_music #нацотбор2026♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine
LAUD снова будет соревноваться в Нацотборе, на этот раз с песней "Lightkeeper".
@suspilne.eurovision
Какие ваши первые впечатления от LAUD с песней Lightkeeper? ✨ @LAUD #нацотбор2026♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine
Jerry Heil заинтриговала фанатов фрагментом песни "Catharticus (Prayer)".
@suspilne.eurovision
Фрагмент песни Catharticus (Prayer) - Jerry Heil✨ Как вам? @Jerry Heil #нацотбор2026♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine
В Нацотборе также примет участие KHAYAT. Он уже представил полную версию конкурсной песни.
