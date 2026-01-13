Видео
Появились тизеры песен всех конкурсантов Нацотбора-2026 — видео

Дата публикации 13 января 2026 16:39
Участники Нацотбора на Евровидение-2026 показали отрывки своих песен — видео
Кубок Евровидения. Фото: Суспільне

Участники Национального отбора на Евровидение-2026 показали отрывки своих песен. Именно с этими композициями конкурсанты будут соревноваться в финале, который состоится 7 февраля.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Отрывки песен всех участников Нацотбора на Евровидение-2026

Группа "ЩукаРиба" выступит на сцене Нацотбора с песней "Моя земля".

@suspilne.eurovision

Приоткрываем занавес: фрагмент песни Моя земля от ЩукаРиба 🌱 Как вам?👏🏻 @ЩукаРиба фольклорная группа #нацотбор2026

♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine

Valeriya Force представила отрывок конкурсной песни "Open Our Hearts".

@suspilne.eurovision

Первый взгляд на Valeriya Force с песней Open Our Hearts ✨ Как вам?🎶 @valeriya.force #нацотбор2026

♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine

Группа The Elliens показала тизер песни для Нацотбора "Crawling Whispers".

@suspilne.eurovision

Пишите свои первые впечатления от The Elliens с песней Crawling Whispers🌒 @The_Elliens #нацотбор2026

♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine

Mr. Vel выступит с чувственной композицией "Do or Done".

@suspilne.eurovision

Mr. Vel с песней Do or Done 🎶 Какие ваши первые впечатления? 👇🏻 @Mr. Vel #нацотбор2026

♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine

Monokate возвращается на сцену Национального отбора с песней "TYT".

@suspilne.eurovision

First look на TYT от Monokate✨ Как вам?👀 @Катя Павленко #нацотбор2026

♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine

Группа MOLODI поделилась фрагментом песни "legends".

@suspilne.eurovision

Фрагмент песни legends от MOLODI! Как вам 💫 @MOLODI #нацотбор2026

♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine

LELÉKA показала короткий отрывок конкурсной композиции "Ridnym".

@suspilne.eurovision

Какие ваши первые впечатления от песни Ridnym - LELÉKA?🫂 @leleka_music #нацотбор2026

♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine

LAUD снова будет соревноваться в Нацотборе, на этот раз с песней "Lightkeeper".

@suspilne.eurovision

Какие ваши первые впечатления от LAUD с песней Lightkeeper? ✨ @LAUD #нацотбор2026

♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine

Jerry Heil заинтриговала фанатов фрагментом песни "Catharticus (Prayer)".

@suspilne.eurovision

Фрагмент песни Catharticus (Prayer) - Jerry Heil✨ Как вам? @Jerry Heil #нацотбор2026

♬ оригинальный звук - Eurovision Ukraine

В Нацотборе также примет участие KHAYAT. Он уже представил полную версию конкурсной песни.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы определили, кто станет десятым финалистом Нацотбора. Победу одержал KHAYAT.

Также мы рассказывали о том, в каком полуфинале будет выступать Украина на Евровидении-2026. Стали известны результаты жеребьевки.

Евровидение песни конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
