KHAYAT установил рекорд во время голосования за финалиста Нацотбора — детали

Нацотбор-2026 — KHAYAT установил рекорд во время голосования
Украинский певец KHAYAT стал десятым финалистом Национального отбора на Евровидение-2026. Артист выступит на сцене конкурса с песней "Герци". Голосование за последнего участника происходило в приложении "Дія". Украинцы отдали рекордное количество голосов за KHAYAT.
Новый рекорд голосования за 10-го финалиста Нацотбора
За то, чтобы именно KHAYAT стал десятым финалистом Нацотбора проголосовали 91 758 украинцев. Это превысило показатели предыдущих победителей этого этапа:
- ANKA — 80 944 голоса на Нацотборе в 2024 году;
- FIÏNKA — 79 699 голосов на Нацотборе в 2025 году.
Результат голосования за KHAYAT стал новым рекордом. Другие певцы, которые в этом году боролись за место десятого финалиста Нацотбора, получили такое количество голосов:
- MON FIA, "Do You Hear Me?" — 49 004 голоса;
- Марта Адамчук, "Silvered Pines" — 43 494 голоса;
- Karyotype, "DNA" — 36 354 голоса;
- OKS, "SAY IT ALL" — 32 621 голос;
- ANSTAY, "by the way" — 29 929 голосов.
Что известно о финале Нацотбора-2026
Финал Национального отбора на Евровидение-2026 состоится в субботу, 7 февраля. В этот день станет известным имя артиста, который представит Украину в Вене. За такую возможность будут бороться:
- Jerry Heil — "Catharticus";
- KHAYAT — "Герци";
- LAUD — "Lightkeeper";
- LELÉKA — "Ridnym";
- Molodi — "legends";
- Monokate — "ТYТ";
- Mr. Vel — "Do Or Done";
- The Elliens — "Crawling Whispers";
- Valeriya Force — "Open Our Hearts";
- ЩукаРиба — "Моя земля".
Продюсером Нацотбора-2026 стала Джамала. Артистка отметила, что нынешнее шоу приятно удивит поклонников и покажет новый уровень звучания.
