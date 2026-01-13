Видео
Україна
Главная Евровидение Нацотбор-2026 — KHAYAT установил рекорд во время голосования

Нацотбор-2026 — KHAYAT установил рекорд во время голосования

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 14:05
KHAYAT установил рекорд во время голосования за финалиста Нацотбора — детали
Финалист Нацотбора-2026 KHAYAT. Фото: instagram/ado.khayat

Украинский певец KHAYAT стал десятым финалистом Национального отбора на Евровидение-2026. Артист выступит на сцене конкурса с песней "Герци". Голосование за последнего участника происходило в приложении "Дія". Украинцы отдали рекордное количество голосов за KHAYAT.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Новый рекорд голосования за 10-го финалиста Нацотбора

За то, чтобы именно KHAYAT стал десятым финалистом Нацотбора проголосовали 91 758 украинцев. Это превысило показатели предыдущих победителей этого этапа:

  • ANKA — 80 944 голоса на Нацотборе в 2024 году;
  • FIÏNKA — 79 699 голосов на Нацотборе в 2025 году.
KHAYAT встановив рекод під час голосування Нацвідбір
Украинский певец KHAYAT. Фото: instagram/ado.khayat

Результат голосования за KHAYAT стал новым рекордом. Другие певцы, которые в этом году боролись за место десятого финалиста Нацотбора, получили такое количество голосов:

  • MON FIA, "Do You Hear Me?" — 49 004 голоса;
  • Марта Адамчук, "Silvered Pines" — 43 494 голоса;
  • Karyotype, "DNA" — 36 354 голоса;
  • OKS, "SAY IT ALL" — 32 621 голос;
  • ANSTAY, "by the way" — 29 929 голосов.

Что известно о финале Нацотбора-2026

Финал Национального отбора на Евровидение-2026 состоится в субботу, 7 февраля. В этот день станет известным имя артиста, который представит Украину в Вене. За такую возможность будут бороться:

  • Jerry Heil — "Catharticus";
  • KHAYAT — "Герци";
  • LAUD — "Lightkeeper";
  • LELÉKA — "Ridnym";
  • Molodi — "legends";
  • Monokate — "ТYТ";
  • Mr. Vel — "Do Or Done";
  • The Elliens — "Crawling Whispers";
  • Valeriya Force — "Open Our Hearts";
  • ЩукаРиба — "Моя земля".
Хто буде у фіналі Нацвідбору 2026
Десятка финалистов Нацотбора-2026. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Продюсером Нацотбора-2026 стала Джамала. Артистка отметила, что нынешнее шоу приятно удивит поклонников и покажет новый уровень звучания.

Напомним, ранее мы писали о том, в каком полуфинале Евровидения выступит Украина. Стали известны результаты жеребьевки.

Также мы рассказывали о том, почему произошел скандал с голосованием за финалиста Нацотбора. Некоторые певцы возмутились значительным отрывом KHAYAT.

Евровидение музыка рекорд конкурс Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
