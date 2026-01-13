Нацотбор на Евровидение-2026 — стало известно имя десятого финалиста

Известно имя 10-го финалиста Нацотбора — кого выбрали украинцы
Украинцы выбрали десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2026. Голосование в приложении "Дія" продолжалось с 8 по 13 января.
Новини.LIVE рассказывают, кто стал последним участником Национального отбора.
Кто стал десятым финалистом Нацотбора
Победителем голосования стал KHAYAT. Он уже в четвертый раз возвращается на Нацотбор. За певца проголосовали более 90 тысяч украинцев:
- KHAYAT — "Герцы" — 32,41% (91 758 голосов);
- MON FIA — "Do You Hear Me?" — 17,31% (49 004 голоса);
- Марта Адамчук — "Silvered Pines" — 15,36% (43 494 голоса);
- Karyotype — "DNA" — 12,84% (36 354 голоса);
- OKS — "SAY IT ALL" — 11,52% (32 621 голос);
- ANSTAY — "by the way" — 10,57% (29 929 голосов).
KHAYAT возвращается в нацотбор с песней "Герцы". Это электропоп композиция, в которой сочетаются фирменный этносаунд и современная электроника. Сам артист неоднократно объяснял, что его песня — не о борьбе или победе. Это история о настоящей внутренней боли и силах.
"Моя песня "Герцы" символическая, проникновенная, болезненная, сакральная, честная... Я пишу сознательную музыку, которая может достойно представить Украину на Евровидении и имею достаточно опыта для того, чтобы это сделать", — рассказал певец в Instagram.
Кто еще будет соревноваться в финале Нацотбора
Кроме KHAYAT в Национальном отборе в этом году также будут бороться:
- Jerry Heil,
- LAUD,
- LELÉKA,
- MOLODI,
- Monokate,
- Mr. Vel,
- Эллины,
- Валерия Сила,
- ЩукаРиба.
Во время Нацотбора-2026 определят артиста, который представит Украину на Евровидении в Вене. Конкурс состоится в мае.
