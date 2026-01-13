Нацотбор на Евровидение-2026 — стало известно имя десятого финалиста

Логотип Евровидения. Фото: УНІАН

Украинцы выбрали десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2026. Голосование в приложении "Дія" продолжалось с 8 по 13 января.

Новини.LIVE рассказывают, кто стал последним участником Национального отбора.

Кто стал десятым финалистом Нацотбора

Победителем голосования стал KHAYAT. Он уже в четвертый раз возвращается на Нацотбор. За певца проголосовали более 90 тысяч украинцев:

KHAYAT — "Герцы" — 32,41% (91 758 голосов); MON FIA — "Do You Hear Me?" — 17,31% (49 004 голоса); Марта Адамчук — "Silvered Pines" — 15,36% (43 494 голоса); Karyotype — "DNA" — 12,84% (36 354 голоса); OKS — "SAY IT ALL" — 11,52% (32 621 голос); ANSTAY — "by the way" — 10,57% (29 929 голосов).

KHAYAT возвращается в нацотбор с песней "Герцы". Это электропоп композиция, в которой сочетаются фирменный этносаунд и современная электроника. Сам артист неоднократно объяснял, что его песня — не о борьбе или победе. Это история о настоящей внутренней боли и силах.

"Моя песня "Герцы" символическая, проникновенная, болезненная, сакральная, честная... Я пишу сознательную музыку, которая может достойно представить Украину на Евровидении и имею достаточно опыта для того, чтобы это сделать", — рассказал певец в Instagram.

KHAYAT. Фото: instagram/ado.khayat

Кто еще будет соревноваться в финале Нацотбора

Кроме KHAYAT в Национальном отборе в этом году также будут бороться:

Jerry Heil,

LAUD,

LELÉKA,

MOLODI,

Monokate,

Mr. Vel,

Эллины,

Валерия Сила,

ЩукаРиба.

Во время Нацотбора-2026 определят артиста, который представит Украину на Евровидении в Вене. Конкурс состоится в мае.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Джамала отказалась быть в жюри Нацотбора-2026. Артистка назвала причину.

Также мы рассказывали о том, когда состоится финал Нацотбора. Стала известна дата проведения конкурса.