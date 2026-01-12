Джамалы не будет в жюри Нацотбора — почему певица отказалась

Продюсер Нацотбора на Евровидение-2026 Джамала. Фото: instagram/jamalajaaa

Украинская певица Джамала не будет в составе жюри Национального отбора на Евровидение-2026. Такой выбор артистка сделала сознательно по одной важной причине.

Об этом Джамала рассказала в Instagram.

Почему Джамалы не будет в жюри Национального отбора на Евровидение

В этом году Джамала стала продюсером Нацотбора на Евровидение. Артистка могла совместить новое амплуа с судейством на конкурсе, однако решила этого не делать.

"Я сознательно не хотела быть в жюри, хотя мы знаем, что были музыкальные продюсеры, которые были в жюри. Для меня важно иметь возможность готовить и поддерживать всех без исключения — до самого конца", — написала певица.

Сторис Джамалы относительно жюри Нацотбора. Фото: скриншот

Джамала также добавила, чего стоит ждать от нынешнего финала Нацотбора. По словам певицы, шоу станет одним из самых феерических за последнее время.

"Мне это слышится как очень сильный отбор. На мой взгляд, один из самых сильных подборов певцов и певиц за последние годы. Песни — на любой вкус и настроение, но все без исключения конкурсные. С визуальной точки зрения — это к Герману (Герман Ненов стал креативным продюсером Нацотбора на Евровидение-2026. — Ред.) и команде. Хотя в виде артистов я тоже имею свое слово", — пояснила Джамала.

Джамала ответила, чего ждать от Нацотбора-2026. Фото: скриншот

Финал Нацотбора состоится в субботу, 7 февраля. Во время конкурса зрители и жюри определят победителя, который будет представлять Украину на Евровидении-2026 в Вене.

