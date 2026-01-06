Евровидение 2026 — когда состоится финал Нацотбора

Будущая сцена "Евровидения-2026". Фото: eurovisionworld.com

В Украине официально объявили дату проведения Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026". Во время финала станет известно имя артиста, который будет представлять Украину на сцене в Вене.

Об этом сообщило "Суспільне" во вторник, 6 января.

Когда состоится финал Нацотбора на "Евровидение-2026"

Финал Национального отбора запланирован на субботу, 7 февраля. Трансляция состоится в формате большого телевизионного концерта, во время которого зрители и жюри определят победителя конкурса.

Также уже известен главный слоган нынешнего нацотбора — "Будь уникальным". Его представил креативный продюсер конкурса Герман Ненов.

"Ключевой линией нынешнего нацотбора станет месседж "Будь уникальным". Это не просто слоган, а принцип, который мы интегрируем во все элементы шоу: от посткардов и сценического дизайна до перформансов, позиционирования участников и подхода к формированию жюри. Это закономерно, ведь для победы на "Евровидении" всегда нужны индивидуальность и собственный голос", — отметил Ненов.

Кроме музыкального соревнования, Национальный отбор будет иметь и важную социальную составляющую. Во время конкурса будут собирать средства для центра Superhumans, который помогает людям, пострадавшим в результате войны, в частности в сфере протезирования. Организаторы отмечают, что присоединиться к благотворительной инициативе и задонатить можно уже сейчас.

