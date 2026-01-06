Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Евровидение-2026 — известна дата финала Нацотбора

Евровидение-2026 — известна дата финала Нацотбора

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 20:32
Евровидение 2026 — когда состоится финал Нацотбора
Будущая сцена "Евровидения-2026". Фото: eurovisionworld.com

В Украине официально объявили дату проведения Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026". Во время финала станет известно имя артиста, который будет представлять Украину на сцене в Вене.

Об этом сообщило "Суспільне" во вторник, 6 января.

Реклама
Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда состоится финал Нацотбора на "Евровидение-2026"

Финал Национального отбора запланирован на субботу, 7 февраля. Трансляция состоится в формате большого телевизионного концерта, во время которого зрители и жюри определят победителя конкурса.

Также уже известен главный слоган нынешнего нацотбора — "Будь уникальным". Его представил креативный продюсер конкурса Герман Ненов.

"Ключевой линией нынешнего нацотбора станет месседж "Будь уникальным". Это не просто слоган, а принцип, который мы интегрируем во все элементы шоу: от посткардов и сценического дизайна до перформансов, позиционирования участников и подхода к формированию жюри. Это закономерно, ведь для победы на "Евровидении" всегда нужны индивидуальность и собственный голос", — отметил Ненов.

Кроме музыкального соревнования, Национальный отбор будет иметь и важную социальную составляющую. Во время конкурса будут собирать средства для центра Superhumans, который помогает людям, пострадавшим в результате войны, в частности в сфере протезирования. Организаторы отмечают, что присоединиться к благотворительной инициативе и задонатить можно уже сейчас.

Напомним, что в январе состоится голосование за десятого финалиста Нацотбора — Новини.LIVE рассказывали, как и когда отдать свой голос за фаворита.

А также букмекеры оценили предварительные шансы Украины на победу на "Евровидении-2026".

Евровидение музыка конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации