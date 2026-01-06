Видео
Україна
Видео

Уже в январе — как будут выбирать 10-го финалиста Нацотбора-2026

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 15:06
Голосование за 10-го финалиста Нацотбора-2026 — где и как это можно будет сделать
Ведущие на сцене Нацотбора на Евровидение. Фото: Суспільне

Девять финалистов Национального отбора на Евровидение-2026 уже выбраны. В январе украинцы будут голосовать за последнего участника.

Новини.LIVE рассказывают о том, где и как это можно будет сделать.

Читайте также:

Как и где можно будет голосовать за десятого финалиста Нацотбора

Уже в январе состоится голосование за десятого финалиста или финалистку Нацотбора на Евровидение-2026. Победителя выберут по результатам опроса в приложении "Дія".

В этом году на финальное место в Нацотборе претендуют шесть артистов. В "Дії" проголосовать за них можно будет под такими номерами:

  • KHAYAT — номер 1;
  • Karyotype — номер 2;
  • MON FIA — номер 3;
  • ANSTAY — номер 4;
  • Марта Адамчук — номер 5;
  • OKS — номер 6.
Претенденти на 10 місце у фіналі Нацвідбору-2026
Претенденты на десятое место в финале Нацотбора-2026 и ведущий Тимур Мирошниченко. Фото: facebook/suspilne.media

Принять участие в опросе смогут украинцы в возрасте от 14 лет. Для этого в разделе "Сервисы" нужно будет выбрать вкладку "Опрос". Именно там будет продолжаться голосование.

Полный перечень финалистов должны обнародовать до 15 января 2026 года. Финал Национального отбора состоится уже в феврале.

Финалисты Нацотбора-2026

Сейчас объявлены имена девяти артистов, ставших финалистами Нацотбора. Участие в конкурсе примут:

  • Jerry Heil;
  • LAUD;
  • LELEKA;
  • MOLODI;
  • Monokate;
  • Mr. Vel;
  • The Elliens;
  • Valeriya Force; 
  • "ЩукаРиба".

Артисты будут соревноваться за возможность попасть на сцену Евровидения-2026. Конкурс проведут в мае в австрийском городе Вена.

Напомним, ранее мы писали о том, почему участников предыдущих лет снова выбрали для Нацотбора. Джамала раскрыла правду.

Также мы рассказывали о том, что группа Leleka рассказала подробности о песне для Нацотбора. Она будет неожиданной для фанатов.

Евровидение музыка голосование конкурс Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
