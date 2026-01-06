Голосование за 10-го финалиста Нацотбора-2026 — где и как это можно будет сделать

Ведущие на сцене Нацотбора на Евровидение. Фото: Суспільне

Девять финалистов Национального отбора на Евровидение-2026 уже выбраны. В январе украинцы будут голосовать за последнего участника.

Новини.LIVE рассказывают о том, где и как это можно будет сделать.

Реклама

Читайте также:

Как и где можно будет голосовать за десятого финалиста Нацотбора

Уже в январе состоится голосование за десятого финалиста или финалистку Нацотбора на Евровидение-2026. Победителя выберут по результатам опроса в приложении "Дія".

В этом году на финальное место в Нацотборе претендуют шесть артистов. В "Дії" проголосовать за них можно будет под такими номерами:

KHAYAT — номер 1;

Karyotype — номер 2;

MON FIA — номер 3;

ANSTAY — номер 4;

Марта Адамчук — номер 5;

OKS — номер 6.

Претенденты на десятое место в финале Нацотбора-2026 и ведущий Тимур Мирошниченко. Фото: facebook/suspilne.media

Принять участие в опросе смогут украинцы в возрасте от 14 лет. Для этого в разделе "Сервисы" нужно будет выбрать вкладку "Опрос". Именно там будет продолжаться голосование.

Полный перечень финалистов должны обнародовать до 15 января 2026 года. Финал Национального отбора состоится уже в феврале.

Финалисты Нацотбора-2026

Сейчас объявлены имена девяти артистов, ставших финалистами Нацотбора. Участие в конкурсе примут:

Jerry Heil;

LAUD;

LELEKA;

MOLODI;

Monokate;

Mr. Vel;

The Elliens;

Valeriya Force;

"ЩукаРиба".

Артисты будут соревноваться за возможность попасть на сцену Евровидения-2026. Конкурс проведут в мае в австрийском городе Вена.

Напомним, ранее мы писали о том, почему участников предыдущих лет снова выбрали для Нацотбора. Джамала раскрыла правду.

Также мы рассказывали о том, что группа Leleka рассказала подробности о песне для Нацотбора. Она будет неожиданной для фанатов.