Голосование за 10-го финалиста Нацотбора-2026 — где и как это можно будет сделать

Уже в январе — как будут выбирать 10-го финалиста Нацотбора-2026
Девять финалистов Национального отбора на Евровидение-2026 уже выбраны. В январе украинцы будут голосовать за последнего участника.
Новини.LIVE рассказывают о том, где и как это можно будет сделать.
Как и где можно будет голосовать за десятого финалиста Нацотбора
Уже в январе состоится голосование за десятого финалиста или финалистку Нацотбора на Евровидение-2026. Победителя выберут по результатам опроса в приложении "Дія".
В этом году на финальное место в Нацотборе претендуют шесть артистов. В "Дії" проголосовать за них можно будет под такими номерами:
- KHAYAT — номер 1;
- Karyotype — номер 2;
- MON FIA — номер 3;
- ANSTAY — номер 4;
- Марта Адамчук — номер 5;
- OKS — номер 6.
Принять участие в опросе смогут украинцы в возрасте от 14 лет. Для этого в разделе "Сервисы" нужно будет выбрать вкладку "Опрос". Именно там будет продолжаться голосование.
Полный перечень финалистов должны обнародовать до 15 января 2026 года. Финал Национального отбора состоится уже в феврале.
Финалисты Нацотбора-2026
Сейчас объявлены имена девяти артистов, ставших финалистами Нацотбора. Участие в конкурсе примут:
- Jerry Heil;
- LAUD;
- LELEKA;
- MOLODI;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- The Elliens;
- Valeriya Force;
- "ЩукаРиба".
Артисты будут соревноваться за возможность попасть на сцену Евровидения-2026. Конкурс проведут в мае в австрийском городе Вена.
