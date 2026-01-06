Голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору-2026 — де і як це можна буде зробити

Ведучі на сцені Нацвідбору на Євробачення. Фото: Суспільне

Дев'ятьох фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026 вже обрано. У січні українці будуть голосувати за останнього учасника.

Новини.LIVE розповідають про те, де та як це можна буде зробити.

Реклама

Читайте також:

Як і де можна буде голосувати за десятого фіналіста Нацвідбору

Вже у січні відбудеться голосування за десятого фіналіста чи фіналістку Нацвідбору на Євробачення-2026. Переможця оберуть за результатами опитування у застосунку "Дія".

Цьогоріч на фінальне місце у Нацвідборі претендують шість артистів. У "Дії" проголосувати за них можна буде під такими номерами:

KHAYAT — номер 1;

Karyotype — номер 2;

MON FIA — номер 3;

ANSTAY — номер 4;

Марта Адамчук — номер 5;

OKS — номер 6.

Претенденти на десяте місце у фіналі Нацвідбору-2026 та ведучий Тимур Мірошниченко. Фото: facebook/suspilne.media

Взяти участь у опитуванні зможуть українці віком від 14 років. Для цього у розділі "Сервіси" потрібно буде обрати вкладку "Опитування". Саме там триватиме голосування.

Повний перелік фіналістів мають оприлюднити до 15 січня 2026 року. Фінал Національного відбору відбудеться вже в лютому.

Фіналісти Нацвідбору-2026

Наразі оголошено імена дев'яти артистів, що стали фіналістами Нацвідбору. Участь у конкурсі візьмуть:

Jerry Heil;

LAUD;

LELEKA;

MOLODI;

Monokate;

Mr. Vel;

The Elliens;

Valeriya Force;

"ЩукаРиба".

Артисти змагатимуться за можливість потрапити на сцену Євробачення-2026. Конкурс проведуть у травні в австрійському місті Відень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому учасників попередніх років знову обрали для Нацвідбору. Джамала розкрила правду.

Також ми розповідали про те, що гурт Leleka розповів подробиці про пісню для Нацвідбору. Вона буде неочікуваною для фанатів.