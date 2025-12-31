Чому Jerry Heil та Monokate знову будуть на Нацвідборі — Джамала відповіла

Продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала. Фото: instagram/jamalajaaa

На Нацвідбір-2026 повертаються артисти, які вже виступали на Євробаченні. Зокрема, Jerry Heil змагалася за перемогу разом з Alyona Alyona у 2024 році. Monokate також брала участь у міжнародному конкурсі у складі гурту "Go_A" у 2021 році.

Чому співачки знову потрапили у фінал Нацвідбору розповіла Джамала у коментарі для Люкс ФМ.

Реклама

Читайте також:

Чому Jerry Heil та Monokate знову беруть участь у Нацвідборі

Як пояснила Джамала, вона не бере участь у самому голосуванні за учасників. Продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 лише презентує оргкомітету свій список, а далі він вже голосує. Вона додала, що у фінал потрапили артисти, які проявили себе якнайкраще і на це не вплинула їхня попередня участь у Євробаченні.

"Тож це разом із Суспільним було створено спочатку лонглист, а потім — шортлист. Усі артисти, хто потрапили до них, абсолютно заслуговують на це. Там було три критерії: виконання наживо, пісня, харизма", — пояснила Джамала.

Вона додала, що рівень виконання пісень наживо суттєво впав. Над цим доводиться багато працювати.

"Все перейшло у режим TikTok, а це можливість десь скоригувати чи підчистити виконання. Люди не звикли виконувати свої пісні наживо. Це проблема, з якою я зустрілася, на жаль. Однак я з цим працюю і виходить дуже класно. Повірте мені, Нацвідбір буде просто вражаючий", — зауважила продюсерка.

Джамала додала, що Євробаченням завжди хтось буде незадоволений, тому не звертає увагу на погані коментарі. Вона наголосила, що обирає артистів не для себе і не за власними побажаннями, а для усієї країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що гурт Molodi розповів про конкуренцію на Євробаченні. Артисти зізналися, чи хвилюються через Jerry Heil та Monokate.

Також ми розповідали про те, що Monokate прокоментувала своє повернення на Нацвідбір. Співачка пояснила, чому вирішила знову взяти участь у конкурсі.