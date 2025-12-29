Jerry Heil взяла участь у "Танцях з зірками" — відео ефектного виступу

Співачка Jerry Heil на сцені "Танців з зірками". Фото: кадр з відео

Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2026 Jerry Heil виступила на сцені "Танців з зірками". Українська співачка здивувала яскравим номером, виконавши хіт "Додай гучності". Вона виступила на паркеті найвідомішого танцювального шоу разом з балетом Freedom.

Виступ Jerry Heil на шоу "Танці з зірками"

У неділю, 28 грудня, вийшов благодійний спецвипуск танцювального проєкту "Танці з зірками". На сцені виступила учасниця Нацвідбору-2026 Jerry Heil. Співачка цього разу не взяла участь у шоу як конкурсантка, але з'явилася на шоу зі спешл-виступом. Відомо, що раніше артистці пропонували долучитися до проєкту та станцювати на паркеті, однак вона відмовилася через участь у Нацвідборі.

"Це дуже щемка і тремтлива спроба пера. Для мене, яка зростала на цьому шоу, це величезна подія і мрія. Звісно, якщо буде велике шоу, хочеться стати його частинкою. Сьогодні для мене — неймовірна честь", — прокоментувала свій виступ у "Танцях з зірками" співачка.

У спецвипуску "Танців з зірками" Jerry Heil виконала хіт "Додай гучності". Хоча й співачка не стала конкурсанткою шоу, вона все ж станцювала на паркеті разом із балетом Freedom. Яскравий номер зібрав овації публіки.

"Танці з зірками 2025. Рух до життя" — це благодійний ефір відомого шоу. Святковий спецвипуск покликаний не тільки порадувати українців, але й зібрати кошти для допомоги захисникам.

