Головна Євробачення Jerry Heil виступила на паркеті "Танців з зірками" — відео

Jerry Heil виступила на паркеті "Танців з зірками" — відео

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 08:46
Jerry Heil взяла участь у "Танцях з зірками" — відео ефектного виступу
Співачка Jerry Heil на сцені "Танців з зірками". Фото: кадр з відео

Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2026 Jerry Heil виступила на сцені "Танців з зірками". Українська співачка здивувала яскравим номером, виконавши хіт "Додай гучності". Вона виступила на паркеті найвідомішого танцювального шоу разом з балетом Freedom.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Виступ Jerry Heil на шоу "Танці з зірками"

У неділю, 28 грудня, вийшов благодійний спецвипуск танцювального проєкту "Танці з зірками". На сцені виступила учасниця Нацвідбору-2026 Jerry Heil. Співачка цього разу не взяла участь у шоу як конкурсантка, але з'явилася на шоу зі спешл-виступом. Відомо, що раніше артистці пропонували долучитися до проєкту та станцювати на паркеті, однак вона відмовилася через участь у Нацвідборі.

"Це дуже щемка і тремтлива спроба пера. Для мене, яка зростала на цьому шоу, це величезна подія і мрія. Звісно, якщо буде велике шоу, хочеться стати його частинкою. Сьогодні для мене — неймовірна честь", — прокоментувала свій виступ у "Танцях з зірками" співачка.

У спецвипуску "Танців з зірками" Jerry Heil виконала хіт "Додай гучності". Хоча й співачка не стала конкурсанткою шоу, вона все ж станцювала на паркеті разом із балетом Freedom. Яскравий номер зібрав овації публіки.

"Танці з зірками 2025. Рух до життя" — це благодійний ефір відомого шоу. Святковий спецвипуск покликаний не тільки порадувати українців, але й зібрати кошти для допомоги захисникам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Monokate зізналася, навіщо йде на Євробачення. Цього разу артистка виступить на Нацвідборі сольно.

Також ми розповідали про те, що солістка гурту Leleka розповіла подробиці про пісню для Нацвідбору. Вона буде іншою, ніж решта репертуару.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
