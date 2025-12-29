Jerry Heil приняла участие в "Танцах со звездами" — видео эффектного выступления

Певица Jerry Heil на сцене "Танцев со звездами". Фото: кадр из видео

Участница Нацотбора на Евровидение-2026 Jerry Heil выступила на сцене "Танцев со звездами". Украинская певица удивила ярким номером, исполнив хит "Добав гучності". Она выступила на паркете самого известного танцевального шоу вместе с балетом Freedom.

Выступление Jerry Heil на шоу "Танцы со звездами"

В воскресенье, 28 декабря, вышел благотворительный спецвыпуск танцевального проекта "Танцы со звездами". На сцене выступила участница Нацотбора-2026 Jerry Heil. Певица в этот раз не приняла участие в шоу как конкурсантка, но появилась на шоу со спешл-выступлением. Известно, что ранее артистке предлагали присоединиться к проекту и станцевать на паркете, однако она отказалась из-за участия в Нацотборе.

"Это очень щемящая и трепетная попытка пера. Для меня, которая росла на этом шоу, это огромное событие и мечта. Конечно, если будет большое шоу, хочется стать его частью. Сегодня для меня — невероятная честь", — прокомментировала свое выступление в "Танцах со звездами" певица.

В спецвыпуске "Танцев со звездами" Jerry Heil исполнила хит "Добав гучності". Хотя и певица не стала конкурсанткой шоу, она все же станцевала на паркете вместе с балетом Freedom. Яркий номер собрал овации публики.

"Танцы со звездами 2025. Движение к жизни" — это благотворительный эфир известного шоу. Праздничный спецвыпуск призван не только порадовать украинцев, но и собрать средства для помощи защитникам.

