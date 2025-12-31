Видео
Видео

Главная Евровидение Почему участники прошлых лет снова в Нацотборе — Джамала пояснила

Почему участники прошлых лет снова в Нацотборе — Джамала пояснила

Дата публикации 31 декабря 2025 15:46
Почему Jerry Heil и Monokate снова будут на Нацотборе — Джамала ответила
Продюсер Нацотбора на Евровидение-2026 Джамала. Фото: instagram/jamalajaaa

На Нацотбор-2026 возвращаются артисты, которые уже выступали на Евровидении. В частности, Jerry Heil соревновалась за победу вместе с Alyona Alyona в 2024 году. Monokate также участвовала в международном конкурсе в составе группы "Go_A" в 2021 году.

Почему певицы снова попали в финал Нацотбора рассказала Джамала в комментарии для Люкс ФМ.

Читайте также:

Почему Jerry Heil и Monokate снова участвуют в Нацотборе

Как пояснила Джамала, она не участвует в самом голосовании за участников. Продюсер Нацотбора на Евровидение-2026 только представляет оргкомитету свой список, а дальше он уже голосует. Она добавила, что в финал попали артисты, которые проявили себя лучше и на это не повлияло их предыдущее участие в Евровидении.

"Поэтому это вместе с Общественным был создан сначала лонглист, а затем — шортлист. Все артисты, кто попали в них, абсолютно заслуживают этого. Там было три критерия: исполнение вживую, песня, харизма", — пояснила Джамала.

Она добавила, что уровень исполнения песен вживую существенно упал. Над этим приходится много работать.

"Все перешло в режим TikTok, а это возможность где-то скорректировать или подчистить исполнение. Люди не привыкли исполнять свои песни вживую. Это проблема, с которой я встретилась, к сожалению. Однако я с этим работаю и получается очень классно. Поверьте мне, Нацотбор будет просто впечатляющий", — отметила продюсер.

Джамала добавила, что Евровидением всегда кто-то будет недоволен, поэтому не обращает внимание на плохие комментарии. Она подчеркнула, что выбирает артистов не для себя и не по собственным пожеланиям, а для всей страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что группа Molodi рассказала о конкуренции на Евровидении. Артисты признались, волнуются ли из-за Jerry Heil и Monokate.

Также мы рассказывали о том, что Monokate прокомментировала свое возвращение на Нацотбор. Певица объяснила, почему решила снова принять участие в конкурсе.

Евровидение Джамала конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
