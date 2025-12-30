Нацотбор-2026 — Molodi ответили, опасаются ли Jerry Heil и Monokate

Участники группы Molodi. Фото: instagram/molodi.official

Группа Molodi — один из финалистов Нацотбора-2026. Для Кирилла Рогового и Ивана Степанищева это станет уже второй попыткой попасть на конкурс Евровидение.

Волнуются ли из-за конкуренции на Нацотборе, Molodi рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Группа Molodi о конкуренции на Нацотборе

В этом году участие в Национальном отборе примут опытные артисты. Среди них — Jerry Heil, которая вместе с Alyona Alyona заняла третье место на Евровидении-2024. На сцену международного конкурса стремится вернуться и Екатерина Павленко. В составе группы "Go_A" в 2021 году она заняла пятое место на Евровидении. На этот раз артистка хочет представить сольный проект — Monokate.

Участники группы Molodi отмечают, что конкуренция действительно серьезная. Однако трудно назвать главного оппонента, пока не было представлено песен для Нацотбора.

"Есть артисты, которые не очень известны, но их очень высоко оценивают еврофаны или Джамала. Есть более популярные артисты. У каждого есть свои преимущества. Мы узнаем, о шансах и перспективах каждого только тогда, когда услышим песни", — отметил Иван Степанищев.

Кирилл Роговой и Иван Степанищев. Фото: instagram/molodi.official

Кирилл Роговой добавил, что Jerry Heil и Monokate будут действительно серьезными конкурентами. Однако группа Molodi приложит усилия, чтобы попасть на Евровидение.

"Мы сделаем все, чтобы наша песня тоже запала в сердца. И уже люди будут дальше все решать. Мы не хотим говорить, что лучше кого-то. Наша задача показать лучшее, что сможем именно мы", — пояснил музыкант.

Степанищев также отметил, что бороться за участие в конкурсе рядом с Jerry Heil и Monokate — это честь для группы. Ведь эти певицы имеют большой опыт.

"Быть рядом с ними на Нацотборе — это реально очень большая честь. Они показали себя очень классно, на самом деле. И я помню, что в прошлом году было видео перед началом Нацотбора, где показывали участников Евровидения. Мы смотрели на визуал и там была Jerry Heil и Monokate. А сегодня мы уже стоим рядом и идем к одной цели. Чувствовать это мне очень приятно", — добавил певец.

