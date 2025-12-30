Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Molodi зізналися, чи бояться конкуренції Jerry Heil та Monokate

Molodi зізналися, чи бояться конкуренції Jerry Heil та Monokate

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 19:07
Нацвідбір-2026 — Molodi відповіли, чи побоюються Jerry Heil та Monokate
Учасники гурту Molodi. Фото: instagram/molodi.official

Гурт Molodi — один з фіналістів Нацвідбору-2026. Для Кирила Рогового та Івана Степаніщева це стане вже другою спробою потрапити на конкурс Євробачення.

Чи хвилюються через конкуренцію на Нацвідборі, Molodi розповіли в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Реклама
Читайте також:

Гурт Molodi про конкуренцію на Нацвідборі

Цьогоріч участь у Національному відборі візьмуть досвідчені артисти. Серед них — Jerry Heil, яка разом з Alyona Alyona посіла третє місце на Євробаченні-2024. На сцену міжнародного конкурсу прагне повернутися і Катерина Павленко. У складі гурту "Go_A" у 2021 році вона посіла п'яте місце на Євробаченні. Цього разу артистка хоче представити сольний проєкт — Monokate.

Учасники гурту Molodi зазначають, що конкуренція дійсно серйозна. Однак важко назвати головного опонента, поки не було представлено пісень для Нацвідбору.

"Є артисти, які не дуже відомі, але їх дуже високо оцінюють єврофани чи Джамала. Є більш популярні артисти. У кожного є свої переваги. Ми дізнаємося, про шанси і перспективи кожного тільки тоді, коли почуємо пісні", — зазначив Іван Степаніщев.

Molodi зізналися, чи бояться конкуренції Jerry Heil та Monokate на Нацвідборі
Кирило Роговий та Іван Степаніщев. Фото: instagram/molodi.official

Кирило Роговий додав, що Jerry Heil та Monokate будуть справді серйозними конкурентами. Однак гурт Molodi докладе зусиль, аби потрапити на Євробачення.

"Ми зробимо все, щоб наша пісня теж запала в серця. І вже люди будуть далі все вирішувати. Ми не хочемо казати, що кращі за когось. Наше завдання показати  найкраще, що зможемо саме ми", — пояснив музикант.

Степаніщев також зазначив, що боротися за участь у конкурсі поруч з Jerry Heil та Monokate — це честь для гурту. Адже ці співачки мають великий досвід.

"Бути поруч з ними на Нацвідборі — це реально дуже велика честь. Вони показали себе дуже класно, насправді. І я пам'ятаю, що минулого року було відео перед початком Нацвідбору, де показували учасників Євробачення. Ми дивилися на візуал і там була Jerry Heil та Monokate. А сьогодні ми вже стоїмо поряд і йдемо до однієї цілі. Відчувати це мені дуже приємно", — додав співак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Катерина Павленко зізналася, навіщо повертається на Нацвідбір. Співачка буде виступати сольно.

Також ми розповідали про те, що Руслана Лижичко прокоментувала бойкот Євробачення-2026. Участь у конкурсі вперше відмовилися брати п'ять країн.

музика пісні конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації