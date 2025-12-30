Нацвідбір-2026 — Molodi відповіли, чи побоюються Jerry Heil та Monokate

Учасники гурту Molodi. Фото: instagram/molodi.official

Гурт Molodi — один з фіналістів Нацвідбору-2026. Для Кирила Рогового та Івана Степаніщева це стане вже другою спробою потрапити на конкурс Євробачення.

Чи хвилюються через конкуренцію на Нацвідборі, Molodi розповіли в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Гурт Molodi про конкуренцію на Нацвідборі

Цьогоріч участь у Національному відборі візьмуть досвідчені артисти. Серед них — Jerry Heil, яка разом з Alyona Alyona посіла третє місце на Євробаченні-2024. На сцену міжнародного конкурсу прагне повернутися і Катерина Павленко. У складі гурту "Go_A" у 2021 році вона посіла п'яте місце на Євробаченні. Цього разу артистка хоче представити сольний проєкт — Monokate.

Учасники гурту Molodi зазначають, що конкуренція дійсно серйозна. Однак важко назвати головного опонента, поки не було представлено пісень для Нацвідбору.

"Є артисти, які не дуже відомі, але їх дуже високо оцінюють єврофани чи Джамала. Є більш популярні артисти. У кожного є свої переваги. Ми дізнаємося, про шанси і перспективи кожного тільки тоді, коли почуємо пісні", — зазначив Іван Степаніщев.

Кирило Роговий та Іван Степаніщев. Фото: instagram/molodi.official

Кирило Роговий додав, що Jerry Heil та Monokate будуть справді серйозними конкурентами. Однак гурт Molodi докладе зусиль, аби потрапити на Євробачення.

"Ми зробимо все, щоб наша пісня теж запала в серця. І вже люди будуть далі все вирішувати. Ми не хочемо казати, що кращі за когось. Наше завдання показати найкраще, що зможемо саме ми", — пояснив музикант.

Степаніщев також зазначив, що боротися за участь у конкурсі поруч з Jerry Heil та Monokate — це честь для гурту. Адже ці співачки мають великий досвід.

"Бути поруч з ними на Нацвідборі — це реально дуже велика честь. Вони показали себе дуже класно, насправді. І я пам'ятаю, що минулого року було відео перед початком Нацвідбору, де показували учасників Євробачення. Ми дивилися на візуал і там була Jerry Heil та Monokate. А сьогодні ми вже стоїмо поряд і йдемо до однієї цілі. Відчувати це мені дуже приємно", — додав співак.

