Євробачення 2026 — коли відбудеться фінал Нацвідбору

Євробачення-2026 — відома дата фіналу Нацвідбору
В Україні офіційно оголосили дату проведення Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026". Під час фіналу стане відомо ім'я артиста, який представлятиме Україну на сцені у Відні.
Про це повідомило "Суспільне" у вівторок, 6 січня.
Коли відбудеться фінал Нацвідбору на "Євробачення-2026"
Фінал Національного відбору запланований на суботу, 7 лютого. Трансляція відбудеться у форматі великого телевізійного концерту, під час якого глядачі та журі визначать переможця конкурсу.
Також уже відомий головний слоган цьогорічного нацвідбору — "Будь унікальним". Його презентував креативний продюсер конкурсу Герман Нєнов.
"Ключовою лінією цьогорічного нацвідбору стане меседж "Будь унікальним". Це не просто слоган, а принцип, який ми інтегруємо в усі елементи шоу: від посткардів і сценічного дизайну до перформансів, позиціювання учасників та підходу до формування журі. Це закономірно, адже для перемоги на "Євробаченні" завжди потрібні індивідуальність і власний голос", — зазначив Нєнов.
Окрім музичного змагання, Національний відбір матиме й важливу соціальну складову. Під час конкурсу збиратимуть кошти для центру Superhumans, який допомагає людям, постраждалим внаслідок війни, зокрема у сфері протезування. Організатори зазначають, що долучитися до благодійної ініціативи та задонатити можна вже зараз.
