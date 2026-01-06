Євробачення 2026 — коли відбудеться фінал Нацвідбору

Майбутня сцена "Євробачення-2026". Фото: eurovisionworld.com

В Україні офіційно оголосили дату проведення Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026". Під час фіналу стане відомо ім'я артиста, який представлятиме Україну на сцені у Відні.

Про це повідомило "Суспільне" у вівторок, 6 січня.

Коли відбудеться фінал Нацвідбору на "Євробачення-2026"

Фінал Національного відбору запланований на суботу, 7 лютого. Трансляція відбудеться у форматі великого телевізійного концерту, під час якого глядачі та журі визначать переможця конкурсу.

Також уже відомий головний слоган цьогорічного нацвідбору — "Будь унікальним". Його презентував креативний продюсер конкурсу Герман Нєнов.

"Ключовою лінією цьогорічного нацвідбору стане меседж "Будь унікальним". Це не просто слоган, а принцип, який ми інтегруємо в усі елементи шоу: від посткардів і сценічного дизайну до перформансів, позиціювання учасників та підходу до формування журі. Це закономірно, адже для перемоги на "Євробаченні" завжди потрібні індивідуальність і власний голос", — зазначив Нєнов.

Окрім музичного змагання, Національний відбір матиме й важливу соціальну складову. Під час конкурсу збиратимуть кошти для центру Superhumans, який допомагає людям, постраждалим внаслідок війни, зокрема у сфері протезування. Організатори зазначають, що долучитися до благодійної ініціативи та задонатити можна вже зараз.

