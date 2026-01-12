Джамали не буде в журі Нацвідбору — чому співачка відмовилася

Продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала. Фото: instagram/jamalajaaa

Українська співачка Джамала не буде у складі журі Національного відбору на Євробачення-2026. Такий вибір артистка зробила свідомо з однієї важливої причини.

Про це Джамала розповіла в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Чому Джамали не буде в журі Національного відбору на Євробачення

Цього року Джамала стала продюсеркою Нацвідбору на Євробачення. Артистка могла поєднати нове амплуа з суддівством на конкурсі, однак вирішила цього не робити.

"Я свідомо не хотіла бути в журі, хоча ми знаємо, що були музичні продюсери, які були в журі. Для мене важливо мати можливість готувати й підтримувати всіх без винятку — до самого кінця", — написала співачка.

Сторис Джамали стосовно журі Нацвідбору. Фото: скриншот

Джамала також додала, чого варто чекати від цьогорічного фіналу Нацвідбору. За словами співачки, шоу стане одним з найбільш феєричних за останній час.

"Мені це чується як дуже сильний відбір. На мій погляд, один з найсильніших підборів співаків і співачок за останні роки. Пісні — на будь-який смак і настрій, але всі без винятку конкурсні. З візуальної точки зору — це до Германа (Герман Нєнов став креативним продюсером Нацвідбору на Євробачення-2026. — Ред.) і команди. Хоча у вигляді артистів я теж маю своє слово", — пояснила Джамала.

Джамала відповіла, чого чекати від Нацвідбору-2026. Фото: скриншот

Фінал Нацвідбору відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час конкурсу глядачі та журі визначать переможця, який представлятиме Україну на Євробаченні-2026 у Відні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стартувало голосування щодо фіналіста Нацвідбору. Українці обирають десятого учасника.

Також ми розповідали про те, що букмекери оцінили шанси України на перемогу у 2026 році. На Євробаченні нашій державі прогнозують успіх.