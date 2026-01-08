У Дії стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

У "Дії" стартувало голосування за десятого фіналіста Національного відбору на "Євробачення-2026". Серед кандидатів є шість артистів.

Про це повідомляє "Суспільне" у четвер, 8 січня.

Реклама

Читайте також:

Голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення

Проголосувати можна в застосунку "Дія": обрати "Сервіси" та знайти "Опитування".

Кандидати на участь у фіналі:

KHAYAT — "Герци"

Karyotype — "DNA"

MON FIA — "Do You Her Me?"

ANSTAY — "by the way"

Марта Адамчук — "Silvered Pines"

OKS — "SAY IT ALL"

Голосування за десятого фіналіста. Фото: "Суспільне"

Голосувати можна до 10:00 13 січня.

Нагадаємо, до списку фіналістів Нацвідбору увійшли Jerry Heil, LAUD, MOLODI, Monokate та інші.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому на "Євробаченні" немає 9 та 11 балів під час голосування.