У Дії стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026

У "Дії" стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору
Дата публікації: 8 січня 2026 13:30
Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE
У "Дії" стартувало голосування за десятого фіналіста Національного відбору на "Євробачення-2026". Серед кандидатів є шість артистів.
Про це повідомляє "Суспільне" у четвер, 8 січня.
Голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення
Проголосувати можна в застосунку "Дія": обрати "Сервіси" та знайти "Опитування".
Кандидати на участь у фіналі:
- KHAYAT — "Герци"
- Karyotype — "DNA"
- MON FIA — "Do You Her Me?"
- ANSTAY — "by the way"
- Марта Адамчук — "Silvered Pines"
- OKS — "SAY IT ALL"
Голосувати можна до 10:00 13 січня.
Нагадаємо, до списку фіналістів Нацвідбору увійшли Jerry Heil, LAUD, MOLODI, Monokate та інші.
Раніше Новини.LIVE розповідали, чому на "Євробаченні" немає 9 та 11 балів під час голосування.
