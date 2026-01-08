Відео
У "Дії" стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору

У "Дії" стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору

Дата публікації: 8 січня 2026 13:30
У Дії стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026
Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

У "Дії" стартувало голосування за десятого фіналіста Національного відбору на "Євробачення-2026". Серед кандидатів є шість артистів.

Про це повідомляє "Суспільне" у четвер, 8 січня.

Голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення

Проголосувати можна в застосунку "Дія": обрати "Сервіси" та знайти "Опитування".

Кандидати на участь у фіналі:

  • KHAYAT — "Герци"
  • Karyotype — "DNA"
  • MON FIA — "Do You Her Me?"
  • ANSTAY — "by the way"
  • Марта Адамчук — "Silvered Pines"
  • OKS — "SAY IT ALL"
Голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення
Голосування за десятого фіналіста. Фото: "Суспільне"

Голосувати можна до 10:00 13 січня. 

Нагадаємо, до списку фіналістів Нацвідбору увійшли Jerry Heil, LAUD, MOLODI, Monokate та інші.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому на "Євробаченні" немає 9 та 11 балів під час голосування.

Євробачення голосування Дія конкурс Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
