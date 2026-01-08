В Дії стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2026

В "Дії" стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора
Дата публикации 8 января 2026 13:30
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE
В "Дії" стартовало голосование за десятого финалиста Национального отбора на "Евровидение-2026". Среди кандидатов есть шесть артистов.
Об этом сообщает "Суспільне" в четверг, 8 января.
Голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение
Проголосовать можно в приложении "Дія": выбрать "Сервисы" и найти "Опросы".
Кандидаты на участие в финале:
- KHAYAT — "Герцы"
- Karyotype — "DNA"
- MON FIA — "Do You Her Me?"
- ANSTAY — "By the way"
- Марта Адамчук — "Silvered Pines"
- OKS — "SAY IT ALL"
Голосовать можно до 10:00 13 января.
Напомним, в список финалистов Нацотбора вошли Jerry Heil, LAUD, MOLODI, Monokate и другие.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему на "Евровидении" нет 9 и 11 баллов во время голосования.
