В Дії стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2026

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

В "Дії" стартовало голосование за десятого финалиста Национального отбора на "Евровидение-2026". Среди кандидатов есть шесть артистов.

Об этом сообщает "Суспільне" в четверг, 8 января.

Реклама

Читайте также:

Голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение

Проголосовать можно в приложении "Дія": выбрать "Сервисы" и найти "Опросы".

Кандидаты на участие в финале:

KHAYAT — "Герцы"

Karyotype — "DNA"

MON FIA — "Do You Her Me?"

ANSTAY — "By the way"

Марта Адамчук — "Silvered Pines"

OKS — "SAY IT ALL"

Голосование за десятого финалиста. Фото: "Суспільне"

Голосовать можно до 10:00 13 января.

Напомним, в список финалистов Нацотбора вошли Jerry Heil, LAUD, MOLODI, Monokate и другие.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему на "Евровидении" нет 9 и 11 баллов во время голосования.