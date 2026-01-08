Видео
Главная Евровидение В "Дії" стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора

В "Дії" стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 13:30
В Дії стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2026
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

В "Дії" стартовало голосование за десятого финалиста Национального отбора на "Евровидение-2026". Среди кандидатов есть шесть артистов.

Об этом сообщает "Суспільне" в четверг, 8 января.

Читайте также:

Голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение

Проголосовать можно в приложении "Дія": выбрать "Сервисы" и найти "Опросы".

Кандидаты на участие в финале:

  • KHAYAT — "Герцы"
  • Karyotype — "DNA"
  • MON FIA — "Do You Her Me?"
  • ANSTAY — "By the way"
  • Марта Адамчук — "Silvered Pines"
  • OKS — "SAY IT ALL"
Голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення
Голосование за десятого финалиста. Фото: "Суспільне"

Голосовать можно до 10:00 13 января.

Напомним, в список финалистов Нацотбора вошли Jerry Heil, LAUD, MOLODI, Monokate и другие.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему на "Евровидении" нет 9 и 11 баллов во время голосования.

Евровидение голосование Дія конкурс Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
