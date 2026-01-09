Участники Нацотбора заявили о нечестном голосовании — KHAYAT ответил

Претендент на участие в финале Нацотбора KHAYAT. Фото: facebook/suspilne.culture

Украинцы до 13 января должны выбрать десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2026. Сейчас продолжается голосование за шестерых кандидатов.

По состоянию на 9 января в лидеры уверенно вырвался KHAYAT с песней "Герцы". Однако некоторые участники не поддержали такой выбор украинцев. Они намекнули на нечестность в голосовании. В частности, певица ANKA заявила, что песня Khayat "слабая".

"А можно как-то так сделать, чтобы победил не KHAYAT? Объективно же песня очень слабая... Хотя в прошлом году смс за Honor отправляла и верила в его победу", — написала певица.

Сообщение ANKA. Фото: скриншот

Относительно голосования высказался и OKS. Претендент на место в финале Нацотбора призвал украинцев "выбирать 10-го участника Нацотбора по песне".

"Я никого не обвиняю и конечно не способен оценить объективно, но Евровидение — это конкурс песни, а не чьих-то амбиций, не закрытых гештальтов и т.д. Мы должны выбрать песню, которая является олицетворением наших переживаний, каждого украинца и украинки, а не персонажа, который имеет фан-базу... Забрасывайте меня камнями за этот тредс, но сейчас картина голосования именно такая", — написал певец.

Сообщение OKS. Фото: скриншот

KHAYAT прокомментировал голосование на своей странице в Instagram. Он отметил, что результат опроса выражает настоящую приверженность слушателей.

"Я хочу выразить вам свою сердечную благодарность, за то что вы слушаете песню. Я понимаю, что это голоса любви, поддержки, нашего с вами коннекта. Это говорит о том, что мы с вами на одной волне. Одна большая семья", — прокомментировал KHAYAT в сторис.

Также мы рассказывали о том, сколько продлится голосование для определения 10-го финалиста Нацотбора. Отдать свой голос можно в приложении "Дія".