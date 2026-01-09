Нацотбор на Евровидение-2026 — песни всех претендентов на финальное место

Претенденты на 10-е место в финале Нацотбора и ведущий Тимур Мирошниченко. Фото: facebook/suspilne.culture

Украинцы начали выбирать десятого участника финала Нацотбора на Евровидение-2026. Голосование будет проходить в приложении "Дія" до 13 января.

Новини.LIVE рассказывают о том, с какими песнями соревнуются претенденты.

Песни претендентов на десятое место в финале Нацотбора

KHAYAT — номер 1

Певец представил песню "Герци", которая покорила зрителей чувственностью. Автор делится отчаянием и внутренней болью. Чтобы преодолеть ее, стоит искать помощи в собственном сердце.

Karyotype — номер 2

Karyotype представил свой трек под названием DNA (ДНК). Это история о том, насколько важны шаги каждого человека сегодня для наших будущих поколений.

MON FIA — номер 3

Певица MON FIA очаровала фанов песней "Do You Hear Me?". Это чувственная композиция о человеке, который может пережить все и не сломаться. Стоит только отыскать силы в себе.

ANSTAY — номер 4

Песня "By the way" певицы ANSTAY — это гимн женской силы, которая часто остается невидимой. Однако именно эта энергия позволяет преодолевать жизненные трудности. Артистка написала ее летом 2022 года, когда находилась в оккупации.

Марта Адамчук — номер 5

Песня "Silvered Pines" Марты Адамчук — это история о возможности трансформации и перерождения человека. Каждый способен вернуться к жизни, несмотря на темноту и боль, которые его постигли.

OKS — номер 6

Артист представил песню "SAY IT ALL", которая посвящена его отцу. Как отмечал сам певец, это личный мостик между его прошлым и настоящим. Композиция — о потере, выборе и примирении.

