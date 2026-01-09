Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Стали известны песни всех претендентов на финал Нацотбора — видео

Стали известны песни всех претендентов на финал Нацотбора — видео

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 10:56
Нацотбор на Евровидение-2026 — песни всех претендентов на финальное место
Претенденты на 10-е место в финале Нацотбора и ведущий Тимур Мирошниченко. Фото: facebook/suspilne.culture

Украинцы начали выбирать десятого участника финала Нацотбора на Евровидение-2026. Голосование будет проходить в приложении "Дія" до 13 января.

Новини.LIVE рассказывают о том, с какими песнями соревнуются претенденты.

Реклама
Читайте также:

Песни претендентов на десятое место в финале Нацотбора

KHAYAT — номер 1

Певец представил песню "Герци", которая покорила зрителей чувственностью. Автор делится отчаянием и внутренней болью. Чтобы преодолеть ее, стоит искать помощи в собственном сердце.

Karyotype — номер 2

Karyotype представил свой трек под названием DNA (ДНК). Это история о том, насколько важны шаги каждого человека сегодня для наших будущих поколений.

MON FIA — номер 3

Певица MON FIA очаровала фанов песней "Do You Hear Me?". Это чувственная композиция о человеке, который может пережить все и не сломаться. Стоит только отыскать силы в себе.

ANSTAY — номер 4

Песня "By the way" певицы ANSTAY — это гимн женской силы, которая часто остается невидимой. Однако именно эта энергия позволяет преодолевать жизненные трудности. Артистка написала ее летом 2022 года, когда находилась в оккупации.

Марта Адамчук — номер 5

Песня "Silvered Pines" Марты Адамчук — это история о возможности трансформации и перерождения человека. Каждый способен вернуться к жизни, несмотря на темноту и боль, которые его постигли.

OKS — номер 6

Артист представил песню "SAY IT ALL", которая посвящена его отцу. Как отмечал сам певец, это личный мостик между его прошлым и настоящим. Композиция — о потере, выборе и примирении.

Напомним, ранее мы писали о том, как проголосовать за десятого финалиста Нацотбора. Сделать это можно в приложении "Дія".

Также мы рассказывали о том, каковы шансы Украины на победу в Евровидении-2026. Букмекеры сделали первые прогнозы.

Евровидение музыка песни конкурс Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации