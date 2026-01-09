Нацотбор на Евровидение-2026 — песни всех претендентов на финальное место

Стали известны песни всех претендентов на финал Нацотбора — видео
Украинцы начали выбирать десятого участника финала Нацотбора на Евровидение-2026. Голосование будет проходить в приложении "Дія" до 13 января.
Новини.LIVE рассказывают о том, с какими песнями соревнуются претенденты.
Песни претендентов на десятое место в финале Нацотбора
KHAYAT — номер 1
Певец представил песню "Герци", которая покорила зрителей чувственностью. Автор делится отчаянием и внутренней болью. Чтобы преодолеть ее, стоит искать помощи в собственном сердце.
Karyotype — номер 2
Karyotype представил свой трек под названием DNA (ДНК). Это история о том, насколько важны шаги каждого человека сегодня для наших будущих поколений.
MON FIA — номер 3
Певица MON FIA очаровала фанов песней "Do You Hear Me?". Это чувственная композиция о человеке, который может пережить все и не сломаться. Стоит только отыскать силы в себе.
ANSTAY — номер 4
Песня "By the way" певицы ANSTAY — это гимн женской силы, которая часто остается невидимой. Однако именно эта энергия позволяет преодолевать жизненные трудности. Артистка написала ее летом 2022 года, когда находилась в оккупации.
Марта Адамчук — номер 5
Песня "Silvered Pines" Марты Адамчук — это история о возможности трансформации и перерождения человека. Каждый способен вернуться к жизни, несмотря на темноту и боль, которые его постигли.
OKS — номер 6
Артист представил песню "SAY IT ALL", которая посвящена его отцу. Как отмечал сам певец, это личный мостик между его прошлым и настоящим. Композиция — о потере, выборе и примирении.
Напомним, ранее мы писали о том, как проголосовать за десятого финалиста Нацотбора. Сделать это можно в приложении "Дія".
Также мы рассказывали о том, каковы шансы Украины на победу в Евровидении-2026. Букмекеры сделали первые прогнозы.
Читайте Новини.LIVE!