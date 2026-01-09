Нацвідбір на Євробачення-2026 — пісні усіх претендентів на фінальне місце

Стали відомі пісні усіх претендентів на фінал Нацвідбору — відео
Українці почали обирати десятого учасника фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026. Голосування проходитиме у застосунку "Дія" до 13 січня.
Новини.LIVE розповідають про те, з якими піснями змагаються претенденти.
Пісні претендентів на десяте місце у фіналі Нацвідбору
KHAYAT — номер 1
Співак представив пісню "Герци", яка підкорила глядачів чуттєвістю. Автор ділиться розпачем та внутрішнім болем. Аби подолати його, варто шукати допомоги у власному серці.
Karyotype — номер 2
Karyotype представив свій трек під назвою DNA (ДНК). Це історія про те, наскільки важливі кроки кожної людини сьогодні для наших майбутніх поколінь.
MON FIA — номер 3
Співачка MON FIA зачарувала фанів піснею "Do You Hear Me?". Це чуттєва композиція про людину, яка може пережити все та не зламатися. Варто лише відшукати сили у собі.
ANSTAY — номер 4
Пісня "By the way" співачки ANSTAY — це гімн жіночої сили, яка часто залишається невидимою. Однак саме ця енергія дає змогу долати життєві труднощі. Артистка написала її влітку 2022 року, коли перебувала в окупації.
Марта Адамчук — номер 5
Пісня "Silvered Pines" Марти Адамчук — це історія про можливість трансформації та переродження людини. Кожен здатен повернутися до життя попри темряву та біль, які його спіткали.
OKS — номер 6
Артист представив пісню "SAY IT ALL", яка присвячена його батькові. Як зазначав сам співак, це особистий місток між його минулим і теперішнім. Композиція — про втрату, вибір та примирення.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як проголосувати за десятого фіналіста Нацвідбору. Зробити це можна у застосунку "Дія".
Також ми розповідали про те, які шанси України на перемогу у Євробаченні-2026. Букмекери зробили перші прогнози.
Читайте Новини.LIVE!