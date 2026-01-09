Нацвідбір на Євробачення-2026 — пісні усіх претендентів на фінальне місце

Претенденти на 10-те місце у фіналі Нацвідбору та ведучий Тимур Мірошниченко. Фото: facebook/suspilne.culture

Українці почали обирати десятого учасника фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026. Голосування проходитиме у застосунку "Дія" до 13 січня.

Новини.LIVE розповідають про те, з якими піснями змагаються претенденти.

Пісні претендентів на десяте місце у фіналі Нацвідбору

KHAYAT — номер 1

Співак представив пісню "Герци", яка підкорила глядачів чуттєвістю. Автор ділиться розпачем та внутрішнім болем. Аби подолати його, варто шукати допомоги у власному серці.

Karyotype — номер 2

Karyotype представив свій трек під назвою DNA (ДНК). Це історія про те, наскільки важливі кроки кожної людини сьогодні для наших майбутніх поколінь.

MON FIA — номер 3

Співачка MON FIA зачарувала фанів піснею "Do You Hear Me?". Це чуттєва композиція про людину, яка може пережити все та не зламатися. Варто лише відшукати сили у собі.

ANSTAY — номер 4

Пісня "By the way" співачки ANSTAY — це гімн жіночої сили, яка часто залишається невидимою. Однак саме ця енергія дає змогу долати життєві труднощі. Артистка написала її влітку 2022 року, коли перебувала в окупації.

Марта Адамчук — номер 5

Пісня "Silvered Pines" Марти Адамчук — це історія про можливість трансформації та переродження людини. Кожен здатен повернутися до життя попри темряву та біль, які його спіткали.

OKS — номер 6

Артист представив пісню "SAY IT ALL", яка присвячена його батькові. Як зазначав сам співак, це особистий місток між його минулим і теперішнім. Композиція — про втрату, вибір та примирення.

