Учасники Нацвідбору заявили про нечесне голосування — KHAYAT відповів

Українці до 13 січня мають обрати десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026. Наразі триває голосування за шістьох кандидатів.

Станом на 9 січня в лідери впевнено вирвався KHAYAT з піснею "Герци". Однак деякі учасники не підтримали такий вибір українців. Вони натякнули на нечесність у голосуванні. Зокрема, співачка ANKA заявила, що пісня Khayat "слабка".

"А можна якось так зробити, щоб переміг не KHAYAT? Об'єктивно ж пісня дуже слабка… Хоча минулого року смс за Honor відправляла і вірила в його перемогу", — написала співачка.

Щодо голосування висловився і OKS. Претендент на місце у фіналі Нацвідбору закликав українців "обирати 10-го учасника Нацвідбору за піснею".

"Я нікого не звинувачую і звичайно не здатен оцінити об'єктивно, але Євробачення — це конкурс пісні, а не чиїхось амбіцій, не закритих гештальтів і т.д. Ми маємо обрати пісню, яка є уособленням наших переживань, кожного українця і українки, а не персонажа, який має фан-базу… Закидайте мене камінням за цей тредс, але зараз картина голосування саме така", — написав співак.

KHAYAT прокоментував голосування на своїй сторінці в Instagram. Він зазначив, що результат опитування виражає справжню прихильність слухачів.

"Я хочу висловити вам свою сердечну вдячність, за те що ви слухаєте пісню. Я розумію, що це голоси любові, підтримки, нашого з вами конекту. Це говорить про те, що ми з вами на одній хвилі. Одна велика родина", — прокоментував KHAYAT у сторис.

