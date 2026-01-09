Відео
Україна
Скандал із голосуванням на Нацвідборі — реакція KHAYAT

Скандал із голосуванням на Нацвідборі — реакція KHAYAT

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 13:51
Учасники Нацвідбору заявили про нечесне голосування — KHAYAT відповів
Претендент на участь у фіналі Нацвідбору KHAYAT. Фото: facebook/suspilne.culture

Українці до 13 січня мають обрати десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026. Наразі триває голосування за шістьох кандидатів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Голосування за 10-го учасника Нацвідбору — чому розгорівся скандал

Станом на 9 січня в лідери впевнено вирвався KHAYAT з піснею "Герци". Однак деякі учасники не підтримали такий вибір українців. Вони натякнули на нечесність у голосуванні. Зокрема, співачка ANKA заявила, що пісня Khayat "слабка".

"А можна якось так зробити, щоб переміг не KHAYAT? Об'єктивно ж пісня дуже слабка… Хоча минулого року смс за Honor відправляла і вірила в його перемогу", — написала співачка.

Чому навколо Нацвідбору виник скандал
Допис ANKA. Фото: скриншот

Щодо голосування висловився і OKS. Претендент на місце у фіналі Нацвідбору закликав українців "обирати 10-го учасника Нацвідбору за піснею".

"Я нікого не звинувачую і звичайно не здатен оцінити об'єктивно, але Євробачення — це конкурс пісні, а не чиїхось амбіцій, не закритих гештальтів і т.д. Ми маємо обрати пісню, яка є уособленням наших переживань, кожного українця і українки, а не персонажа, який має фан-базу… Закидайте мене камінням за цей тредс, але зараз картина голосування саме така", — написав співак.

Чому навколо Нацвідбору виник скандал
Допис OKS. Фото: скриншот

KHAYAT прокоментував голосування на своїй сторінці в Instagram. Він зазначив, що результат опитування виражає справжню прихильність слухачів.

"Я хочу висловити вам свою сердечну вдячність, за те що ви слухаєте пісню. Я розумію, що це голоси любові, підтримки, нашого з вами конекту. Це говорить про те, що ми з вами на одній хвилі. Одна велика родина", — прокоментував KHAYAT у сторис.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які пісні в кожного претендентів на Нацвідбір. Учасники представили композиції.

Також ми розповідали про те, скільки триватиме голосування для визначення 10-го фіналіста Нацвідбору. Віддати свій голос можна у застосунку "Дія".

Євробачення голосування KHAYAT конкурс Нацвідбір Євробачення
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
