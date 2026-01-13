Нацвідбір на Євробачення-2026 — стало відомо ім'я десятого фіналіста

Відомо ім'я 10-го фіналіста Нацвідбору — кого обрали українці
Українці обрали десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026. Голосування у застосунку "Дія" тривало з 8 по 13 січня.
Новини.LIVE розповідають, хто став останнім учасником Національного відбору.
Хто став десятим фіналістом Нацвідбору
Переможцем голосування став KHAYAT. Він вже вчетверте повертається на Нацвідбір. За співака проголосували понад 90 тисяч українців:
- KHAYAT — "Герци" — 32,41% (91 758 голосів);
- MON FIA — "Do You Hear Me?" — 17,31% (49 004 голоси);
- Марта Адамчук — "Silvered Pines" — 15,36% (43 494 голоси);
- Karyotype — "DNA" — 12,84% (36 354 голоси);
- OKS — "SAY IT ALL" — 11,52% (32 621 голос);
- ANSTAY — "by the way" — 10,57% (29 929 голосів).
KHAYAT повертається до нацвідбору із піснею "Герци". Це електропоп композиція, у якій поєднано фірмовий етносаунд і сучасна електроніка. Сам артист неодноразово пояснював, що його пісня — не про боротьбу чи перемогу. Це історія про справжній внутрішній біль та сили.
"Моя пісня "Герци" символічна, прониклива, болісна, сакральна, чесна... Я пишу свідому музику, яка може гідно представити Україну на Євробаченні і маю достатньо досвіду для того, щоб це зробити", — розповів співак в Instagram.
Хто ще змагатиметься у фіналі Нацвідбору
Крім KHAYAT у Національному відборі цьогоріч також будуть боротися:
- Jerry Heil,
- LAUD,
- LELÉKA,
- MOLODI,
- Monokate,
- Mr. Vel,
- The Elliens,
- Valeriya Force,
- ЩукаРиба.
Під час Нацвідбору-2026 визначать артиста, який представить Україну на Євробаченні у Відні. Конкурс відбудеться у травні.
