Головна Євробачення Відомо ім'я 10-го фіналіста Нацвідбору — кого обрали українці

Відомо ім'я 10-го фіналіста Нацвідбору — кого обрали українці

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 10:00
Нацвідбір на Євробачення-2026 — стало відомо ім'я десятого фіналіста
Логотип Євробачення. Фото: УНІАН

Українці обрали десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026. Голосування у застосунку "Дія" тривало з 8 по 13 січня.

Новини.LIVE розповідають, хто став останнім учасником Національного відбору.

Читайте також:

Хто став десятим фіналістом Нацвідбору

Переможцем голосування став KHAYAT. Він вже вчетверте повертається на Нацвідбір. За співака проголосували понад 90 тисяч українців:

  1. KHAYAT — "Герци" — 32,41% (91 758 голосів);
  2. MON FIA — "Do You Hear Me?" — 17,31% (49 004 голоси);
  3. Марта Адамчук — "Silvered Pines" — 15,36% (43 494 голоси);
  4. Karyotype — "DNA" — 12,84% (36 354 голоси);
  5. OKS — "SAY IT ALL" — 11,52% (32 621 голос);
  6. ANSTAY — "by the way" — 10,57% (29 929 голосів).

KHAYAT повертається до нацвідбору із піснею "Герци". Це електропоп композиція, у якій поєднано фірмовий етносаунд і сучасна електроніка. Сам артист неодноразово пояснював, що його пісня — не про боротьбу чи перемогу. Це історія про справжній внутрішній біль та сили.

"Моя пісня "Герци" символічна, прониклива, болісна, сакральна, чесна... Я пишу свідому музику, яка може гідно представити Україну на Євробаченні і маю достатньо досвіду для того, щоб це зробити", — розповів співак в Instagram.

Українці обрали десятого фіналіста Нацвідбору
KHAYAT. Фото: instagram/ado.khayat

Хто ще змагатиметься у фіналі Нацвідбору

Крім KHAYAT у Національному відборі цьогоріч також будуть боротися:

  • Jerry Heil,
  • LAUD,
  • LELÉKA,
  • MOLODI,
  • Monokate,
  • Mr. Vel,
  • The Elliens,
  • Valeriya Force,
  • ЩукаРиба.

Під час Нацвідбору-2026 визначать артиста, який представить Україну на Євробаченні у Відні. Конкурс відбудеться у травні.





Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
