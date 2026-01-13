Нацвідбір на Євробачення-2026 — стало відомо ім'я десятого фіналіста

Логотип Євробачення. Фото: УНІАН

Українці обрали десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026. Голосування у застосунку "Дія" тривало з 8 по 13 січня.

Новини.LIVE розповідають, хто став останнім учасником Національного відбору.

Реклама

Читайте також:

Хто став десятим фіналістом Нацвідбору

Переможцем голосування став KHAYAT. Він вже вчетверте повертається на Нацвідбір. За співака проголосували понад 90 тисяч українців:

KHAYAT — "Герци" — 32,41% (91 758 голосів); MON FIA — "Do You Hear Me?" — 17,31% (49 004 голоси); Марта Адамчук — "Silvered Pines" — 15,36% (43 494 голоси); Karyotype — "DNA" — 12,84% (36 354 голоси); OKS — "SAY IT ALL" — 11,52% (32 621 голос); ANSTAY — "by the way" — 10,57% (29 929 голосів).

KHAYAT повертається до нацвідбору із піснею "Герци". Це електропоп композиція, у якій поєднано фірмовий етносаунд і сучасна електроніка. Сам артист неодноразово пояснював, що його пісня — не про боротьбу чи перемогу. Це історія про справжній внутрішній біль та сили.

"Моя пісня "Герци" символічна, прониклива, болісна, сакральна, чесна... Я пишу свідому музику, яка може гідно представити Україну на Євробаченні і маю достатньо досвіду для того, щоб це зробити", — розповів співак в Instagram.

KHAYAT. Фото: instagram/ado.khayat

Хто ще змагатиметься у фіналі Нацвідбору

Крім KHAYAT у Національному відборі цьогоріч також будуть боротися:

Jerry Heil,

LAUD,

LELÉKA,

MOLODI,

Monokate,

Mr. Vel,

The Elliens,

Valeriya Force,

ЩукаРиба.

Під час Нацвідбору-2026 визначать артиста, який представить Україну на Євробаченні у Відні. Конкурс відбудеться у травні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Джамала відмовилася бути в журі Нацвідбору-2026. Артистка назвала причину.

Також ми розповідали про те, коли відбудеться фінал Нацвідбору. Стала відома дата проведення конкурсу.