KHAYAT встановив рекорд під час голосування за фіналіста Нацвідбору — деталі

Фіналіст Нацвідбору-2026 KHAYAT. Фото: instagram/ado.khayat

Український співак KHAYAT став десятим фіналістом Національного відбору на Євробачення-2026. Артист виступить на сцені конкурсу з піснею "Герци". Голосування за останнього учасника відбувалося у застосунку "Дія". Українці віддали рекордну кількість голосів за KHAYAT.

Новий рекорд голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору

За те, аби саме KHAYAT став десятим фіналістом Нацвідбору проголосували 91 758 українців. Це перевищило показники попередніх переможців цього етапу:

ANKA — 80 944 голоси на Нацвідборі у 2024 році;

FIÏNKA — 79 699 голосів на Нацвідборі у 2025 році.

Український співак KHAYAT. Фото: instagram/ado.khayat

Відтак результат голосування за KHAYAT став новим рекордом. Інші співаки, які цього року боролися за місце десятого фіналіста Нацвідбору, отримали таку кількість голосів:

MON FIA, "Do You Hear Me?" — 49 004 голоси;

Марта Адамчук, "Silvered Pines" — 43 494 голоси;

Karyotype, "DNA" — 36 354 голоси;

OKS, "SAY IT ALL" — 32 621 голос;

ANSTAY, "by the way" — 29 929 голосів.

Що відомо про фінал Нацвідбору-2026

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. У цей день стане відомим ім'я артиста, який представить Україну у Відні. За таку можливість будуть боротися:

Jerry Heil — "Catharticus";

KHAYAT — "Герци";

LAUD — "Lightkeeper";

LELÉKA — "Ridnym";

Molodi — "legends";

Monokate — "ТYТ";

Mr. Vel — "Do Or Done";

The Elliens — "Crawling Whispers";

Valeriya Force — "Open Our Hearts";

ЩукаРиба — "Моя земля".

Десятка фіналістів Нацвідбору-2026. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Продюсеркою Нацвідбору-2026 стала Джамала. Артистка зазначила, що цьогорічне шоу приємно здивує прихильників та покаже новий рівень звучання.

