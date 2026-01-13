KHAYAT встановив рекорд під час голосування за фіналіста Нацвідбору — деталі

Нацвідбір-2026 — KHAYAT встановив рекорд під час голосування
Український співак KHAYAT став десятим фіналістом Національного відбору на Євробачення-2026. Артист виступить на сцені конкурсу з піснею "Герци". Голосування за останнього учасника відбувалося у застосунку "Дія". Українці віддали рекордну кількість голосів за KHAYAT.
Новий рекорд голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору
За те, аби саме KHAYAT став десятим фіналістом Нацвідбору проголосували 91 758 українців. Це перевищило показники попередніх переможців цього етапу:
- ANKA — 80 944 голоси на Нацвідборі у 2024 році;
- FIÏNKA — 79 699 голосів на Нацвідборі у 2025 році.
Відтак результат голосування за KHAYAT став новим рекордом. Інші співаки, які цього року боролися за місце десятого фіналіста Нацвідбору, отримали таку кількість голосів:
- MON FIA, "Do You Hear Me?" — 49 004 голоси;
- Марта Адамчук, "Silvered Pines" — 43 494 голоси;
- Karyotype, "DNA" — 36 354 голоси;
- OKS, "SAY IT ALL" — 32 621 голос;
- ANSTAY, "by the way" — 29 929 голосів.
Що відомо про фінал Нацвідбору-2026
Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. У цей день стане відомим ім'я артиста, який представить Україну у Відні. За таку можливість будуть боротися:
- Jerry Heil — "Catharticus";
- KHAYAT — "Герци";
- LAUD — "Lightkeeper";
- LELÉKA — "Ridnym";
- Molodi — "legends";
- Monokate — "ТYТ";
- Mr. Vel — "Do Or Done";
- The Elliens — "Crawling Whispers";
- Valeriya Force — "Open Our Hearts";
- ЩукаРиба — "Моя земля".
Продюсеркою Нацвідбору-2026 стала Джамала. Артистка зазначила, що цьогорічне шоу приємно здивує прихильників та покаже новий рівень звучання.
