Нацвідбір-2026 — KHAYAT встановив рекорд під час голосування

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 14:05
KHAYAT встановив рекорд під час голосування за фіналіста Нацвідбору — деталі
Фіналіст Нацвідбору-2026 KHAYAT. Фото: instagram/ado.khayat

Український співак KHAYAT став десятим фіналістом Національного відбору на Євробачення-2026. Артист виступить на сцені конкурсу з піснею "Герци". Голосування за останнього учасника відбувалося у застосунку "Дія". Українці віддали рекордну кількість голосів за KHAYAT.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Новий рекорд голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору

За те, аби саме KHAYAT став десятим фіналістом Нацвідбору проголосували 91 758 українців. Це перевищило показники попередніх переможців цього етапу:

  • ANKA — 80 944 голоси на Нацвідборі у 2024 році;
  • FIÏNKA — 79 699 голосів на Нацвідборі у 2025 році.
KHAYAT встановив рекод під час голосування Нацвідбір
Український співак KHAYAT. Фото: instagram/ado.khayat

Відтак результат голосування за KHAYAT став новим рекордом. Інші співаки, які цього року боролися за місце десятого фіналіста Нацвідбору, отримали таку кількість голосів:

  • MON FIA, "Do You Hear Me?" — 49 004 голоси;
  • Марта Адамчук, "Silvered Pines" — 43 494 голоси;
  • Karyotype, "DNA" — 36 354 голоси;
  • OKS, "SAY IT ALL" — 32 621 голос;
  • ANSTAY, "by the way" — 29 929 голосів.

Що відомо про фінал Нацвідбору-2026

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. У цей день стане відомим ім'я артиста, який представить Україну у Відні. За таку можливість будуть боротися:

  • Jerry Heil — "Catharticus";
  • KHAYAT — "Герци";
  • LAUD — "Lightkeeper";
  • LELÉKA — "Ridnym";
  • Molodi — "legends";
  • Monokate — "ТYТ";
  • Mr. Vel — "Do Or Done";
  • The Elliens — "Crawling Whispers";
  • Valeriya Force — "Open Our Hearts";
  • ЩукаРиба — "Моя земля".
Хто буде у фіналі Нацвідбору 2026
Десятка фіналістів Нацвідбору-2026. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Продюсеркою Нацвідбору-2026 стала Джамала. Артистка зазначила, що цьогорічне шоу приємно здивує прихильників та покаже новий рівень звучання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в якому півфіналі Євробачення виступить Україна. Стали відомі результати жеребкування.

Також ми розповідали про те, чому стався скандал з голосуванням за фіналіста Нацвідбору. Деякі співаки обурилися значним відривом KHAYAT.

Євробачення музика рекорд конкурс Нацвідбір Євробачення
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
