Україна
З'явилися тизери пісень усіх конкурсантів Нацвідбору-2026 — відео

З'явилися тизери пісень усіх конкурсантів Нацвідбору-2026 — відео

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 16:39
Учасники Нацвідбору на Євробачення-2026 показали уривки своїх пісень — відео
Кубок Євробачення. Фото: Суспільне

Учасники Національного відбору на Євробачення-2026 показали уривки своїх пісень. Саме з цими композиціями конкурсанти будуть змагатися у фіналі, який відбудеться 7 лютого.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Уривки пісень усіх учасників Нацвідбору на Євробачення-2026

Гурт "ЩукаРиба" виступить на сцені Нацвідбору з піснею "Моя земля".

@suspilne.eurovision

Привідкриваємо завісу: фрагмент пісні Моя земля від ЩукаРиба 🌱 Як вам?👏🏻 @ЩукаРиба фольклорний гурт #нацвідбір2026

♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine

Valeriya Force представила уривок конкурсної пісні "Open Our Hearts".

@suspilne.eurovision

Перший погляд на Valeriya Force з піснею Open Our Hearts ✨ Як вам?🎶 @valeriya.force #нацвідбір2026

♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine

Гурт The Elliens показав тизер пісні для Нацвідбору "Crawling Whispers".

@suspilne.eurovision

Пишіть свої перші враження від The Elliens з піснею Crawling Whispers🌒 @The_Elliens #нацвідбір2026

♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine

Mr. Vel виступить з чуттєвою композицією "Do or Done".

@suspilne.eurovision

Mr. Vel з піснею Do or Done 🎶 Які ваші перші враження?👇🏻 @Mr. Vel #нацвідбір2026

♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine

Monokate повертається на сцену Національного відбору з піснею "TYT".

@suspilne.eurovision

First look на TYT від Monokate✨ Як вам?👀 @Катя Павленко #нацвідбір2026

♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine

Гурт MOLODI поділився фрагментом пісні "legends".

@suspilne.eurovision

Фрагмент пісні legends від MOLODI! Як вам?💫 @MOLODI #нацвідбір2026

♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine

LELÉKA показала короткий уривок конкурсної композиції "Ridnym".

@suspilne.eurovision

Які ваші перші враження від пісні Ridnym — LELÉKA?🫂 @leleka_music #нацвідбір2026

♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine

LAUD знову змагатиметься у Нацвідборі, цього разу з піснею "Lightkeeper".

@suspilne.eurovision

Які ваші перші враження від LAUD з піснею Lightkeeper?✨ @LAUD #нацвідбір2026

♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine

Jerry Heil заінтригувала фанатів фрагментом пісні "Catharticus (Prayer)".

@suspilne.eurovision

Фрагмент пісні Catharticus (Prayer) — Jerry Heil✨ Як вам? @Jerry Heil #нацвідбір2026

♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine

У Нацвідборі також візьме участь KHAYAT. Він вже представив повну версію конкурсної пісні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці визначили, хто стане десятим фіналістом Нацвідбору. Перемогу здобув KHAYAT.

Також ми розповідали про те, у якому півфіналі буде виступати Україна на Євробаченні-2026. Стали відомі результати жеребкування.

Євробачення пісні конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
