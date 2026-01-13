Учасники Нацвідбору на Євробачення-2026 показали уривки своїх пісень — відео

Кубок Євробачення. Фото: Суспільне

Учасники Національного відбору на Євробачення-2026 показали уривки своїх пісень. Саме з цими композиціями конкурсанти будуть змагатися у фіналі, який відбудеться 7 лютого.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Гурт "ЩукаРиба" виступить на сцені Нацвідбору з піснею "Моя земля".

Valeriya Force представила уривок конкурсної пісні "Open Our Hearts".

Гурт The Elliens показав тизер пісні для Нацвідбору "Crawling Whispers".

Mr. Vel виступить з чуттєвою композицією "Do or Done".

Monokate повертається на сцену Національного відбору з піснею "TYT".

Гурт MOLODI поділився фрагментом пісні "legends".

LELÉKA показала короткий уривок конкурсної композиції "Ridnym".

LAUD знову змагатиметься у Нацвідборі, цього разу з піснею "Lightkeeper".

Jerry Heil заінтригувала фанатів фрагментом пісні "Catharticus (Prayer)".

У Нацвідборі також візьме участь KHAYAT. Він вже представив повну версію конкурсної пісні.

