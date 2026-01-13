Учасники Нацвідбору на Євробачення-2026 показали уривки своїх пісень — відео

З'явилися тизери пісень усіх конкурсантів Нацвідбору-2026 — відео
Учасники Національного відбору на Євробачення-2026 показали уривки своїх пісень. Саме з цими композиціями конкурсанти будуть змагатися у фіналі, який відбудеться 7 лютого.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Уривки пісень усіх учасників Нацвідбору на Євробачення-2026
Гурт "ЩукаРиба" виступить на сцені Нацвідбору з піснею "Моя земля".
@suspilne.eurovision
Привідкриваємо завісу: фрагмент пісні Моя земля від ЩукаРиба 🌱 Як вам?👏🏻 @ЩукаРиба фольклорний гурт #нацвідбір2026♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine
Valeriya Force представила уривок конкурсної пісні "Open Our Hearts".
@suspilne.eurovision
Перший погляд на Valeriya Force з піснею Open Our Hearts ✨ Як вам?🎶 @valeriya.force #нацвідбір2026♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine
Гурт The Elliens показав тизер пісні для Нацвідбору "Crawling Whispers".
@suspilne.eurovision
Пишіть свої перші враження від The Elliens з піснею Crawling Whispers🌒 @The_Elliens #нацвідбір2026♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine
Mr. Vel виступить з чуттєвою композицією "Do or Done".
@suspilne.eurovision
Mr. Vel з піснею Do or Done 🎶 Які ваші перші враження?👇🏻 @Mr. Vel #нацвідбір2026♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine
Monokate повертається на сцену Національного відбору з піснею "TYT".
@suspilne.eurovision
First look на TYT від Monokate✨ Як вам?👀 @Катя Павленко #нацвідбір2026♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine
Гурт MOLODI поділився фрагментом пісні "legends".
@suspilne.eurovision
Фрагмент пісні legends від MOLODI! Як вам?💫 @MOLODI #нацвідбір2026♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine
LELÉKA показала короткий уривок конкурсної композиції "Ridnym".
@suspilne.eurovision
Які ваші перші враження від пісні Ridnym — LELÉKA?🫂 @leleka_music #нацвідбір2026♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine
LAUD знову змагатиметься у Нацвідборі, цього разу з піснею "Lightkeeper".
@suspilne.eurovision
Які ваші перші враження від LAUD з піснею Lightkeeper?✨ @LAUD #нацвідбір2026♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine
Jerry Heil заінтригувала фанатів фрагментом пісні "Catharticus (Prayer)".
@suspilne.eurovision
Фрагмент пісні Catharticus (Prayer) — Jerry Heil✨ Як вам? @Jerry Heil #нацвідбір2026♬ оригінальний звук - Eurovision Ukraine
У Нацвідборі також візьме участь KHAYAT. Він вже представив повну версію конкурсної пісні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці визначили, хто стане десятим фіналістом Нацвідбору. Перемогу здобув KHAYAT.
Також ми розповідали про те, у якому півфіналі буде виступати Україна на Євробаченні-2026. Стали відомі результати жеребкування.
Читайте Новини.LIVE!