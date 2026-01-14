Джамала розкрила подробиці про Нацвідбір-2026 — чим дивуватиме

Продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала. Фото: кадр з відео

Вже 7 лютого відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2026. Цьогорічний конкурс буде особливим та здивує фанатів новим звучанням.

Про це розповіла продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала в інтерв'ю для "Євробачення Україна", яке опублікували у середу, 14 січня.

Чим фінал Нацвідбору-2026 здивує прихильників

Як зізналася Джамала, вона не має улюбленців на Нацвідборі. Навпаки, основна мета продюсерки — зрівняти конкурсантів.

"Мені хочеться, щоб не було такого, що в мене є улюбленці і я їх веду. Я хочу навпаки всіх зрівняти. Наприклад, зараз тих, хто трохи відстає, я хочу підтягнути до рівня тих, хто вже все зробив. Мені хочеться, щоб був однаково високий рівень", — пояснила артистка.

Вона наголосила, що цьогорічний Нацвідбір здивує фанатів вищим рівнем звучання. Співаки невтомно працюють на репетиціях, аби виступити якнайкраще.

"Це буде "заруба", це буде справжній конкурс. Ми хочемо, щоб кожного року Україна була представлена ще на голову вище", — наголосила Джамала.

Вона додала, що пісні цьогорічних конкурсантів абсолютно різні. Джамала впевнена, що для кожного слухача знайдеться свій стиль музики у цьому Нацвідборі.

"Ви почуєте змістовні пісні, наповнених виконавців, які вміють співати. Кожен зі своєю історією та в абсолютно різних жанрах: від фольклору, року, RnB до попмузики в найкращому своєму вигляді. Я вибирала пісні, які були б нам натхненням. Адже варто обов'язково враховувати, у який час ми живемо", — зазначила продюсерка.

Джамала додала, що звичайно будуть люди, яким щось сподобається, а щось ні. Однак Нацвідбір-2026 точно стане особливим. Продюсерка зосередилась на тому, аби максимально розкрити кожного зі співаків та підтягнути рівень виконання пісень наживо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці обрали десятого фіналіста Нацвідбору. Голосування відбулося у "Дії".

Також ми розповідали про те, чому Джамала відмовилася бути в журі Нацвідбору-2026. Співачка пояснила своє рішення.