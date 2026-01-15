Видео
Главная Евровидение Евровидение-2025 — слушать песни всех финалистов Нацотбора

Евровидение-2025 — слушать песни всех финалистов Нацотбора

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 17:18
С какими песнями будут соревноваться финалисты Нацотбора на Евровидение-2026 — видео
Кубок Евровидения. Фото: facebook/EurovisionSongContest

В четверг, 15 января, состоялась жеребьевка, во время которой определили порядок выступлений финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Кроме того, артисты впервые презентовали свои песни.

Об этом стало известно из прямого эфира, который транслировали на YouTube канале "Евробачення Україна".

Читайте также:

Полные версии песен финалистов Нацотбора-2026

Главный месседж нынешнего украинского Национального отбора на Евровидение — "Будь уникальным". Именно поэтому финалисты приложили максимум усилий, чтобы показать себя с новой стороны. Кроме того, организаторы анонсировали новое жюри конкурса и ведущего, который никогда раньше не вел Нацотбор.

Jerry Heil с песней "Catharticus (Prayer)" выступит под номером 9.

KHAYAT с песней "Герци" выступит под номером 8.

LAUD с песней "Lightkeeper" выступит под номером 5.

LELÉKA с песней "Ridnym" выступит под номером 6.

MOLODI с песней "legends" выступит под номером 2.

Monokate с песней "TYT" выступит под номером 3.

Mr. Vel с песней "Do or Done" выступит под номером 7.

The Elliens с песней "Crawling Whispers" выступит под номером 4.

Valeriya Force с песней "Open Our Hearts" выступит под номером 1.

ЩукаРыба с песней "Моя земля" выступит под номером 10.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Джамала отказалась быть в жюри Нацотбора. Продюсер конкурса объяснила свое решение.

Также мы рассказывали о том, кто представит Грузию на Евровидении-2026. Группа уже была победителем детского конкурса.

Евровидение музыка песни конкурс Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
