С какими песнями будут соревноваться финалисты Нацотбора на Евровидение-2026 — видео

Евровидение-2025 — слушать песни всех финалистов Нацотбора
В четверг, 15 января, состоялась жеребьевка, во время которой определили порядок выступлений финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Кроме того, артисты впервые презентовали свои песни.
Об этом стало известно из прямого эфира, который транслировали на YouTube канале "Евробачення Україна".
Полные версии песен финалистов Нацотбора-2026
Главный месседж нынешнего украинского Национального отбора на Евровидение — "Будь уникальным". Именно поэтому финалисты приложили максимум усилий, чтобы показать себя с новой стороны. Кроме того, организаторы анонсировали новое жюри конкурса и ведущего, который никогда раньше не вел Нацотбор.
Jerry Heil с песней "Catharticus (Prayer)" выступит под номером 9.
KHAYAT с песней "Герци" выступит под номером 8.
LAUD с песней "Lightkeeper" выступит под номером 5.
LELÉKA с песней "Ridnym" выступит под номером 6.
MOLODI с песней "legends" выступит под номером 2.
Monokate с песней "TYT" выступит под номером 3.
Mr. Vel с песней "Do or Done" выступит под номером 7.
The Elliens с песней "Crawling Whispers" выступит под номером 4.
Valeriya Force с песней "Open Our Hearts" выступит под номером 1.
ЩукаРыба с песней "Моя земля" выступит под номером 10.
