Представитель Грузии на Евровидении-2026 — с какой песней выступит группа Bzikebi

Грузию на конкурсе Евровидение-2026 представит группа Bzikebi, которая принесла стране победу на Детском Евровидении в 2008 году. Несомненно, артисты будут стараться повторить триумф в этом году.

Об этом пишет Eurovision Song Contest.

Что известно о группе Bzikebi

Группу Bzikebi выбрал вещатель GPB для представления Грузии на Евровидении в 2026 году. Песня, с которой они будут соревноваться в мае, выйдет позже. Поклонники шоу предполагают, что это может быть песня "We Don't Sleep", которая набрала бешеную популярность.

В составе группы выступают Георгий Шиолашвили, Мариам Татулашвили и Мариам Кикуашвили. На Детском Евровидении они исполнили песню "Bzz", которая прозвучала на вымышленном языке. Именно она принесла победу группе. После этого Bzikebi выпустили свой альбом "Zabuzei", который стал хитом среди молодежи.

Это не первый раз, когда Грузия отправляет победителя Детского Евровидения на Песенный конкурс Евровидение. Поможет ли это стране одержать победу, станет известно уже в мае 2026 года после выступления на венской сцене.

