Представник Грузії на Євробаченні-2026 — з якою піснею виступить гурт Bzikebi

Грузію на конкурсі Євробачення-2026 представить гурт Bzikebi, який приніс країні перемогу на Дитячому Євробаченні у 2008 році. Безсумнівно, артисти будуть намагатися повторити тріумф цього року.

Що відомо про гурт Bzikebi

Гурт Bzikebi обрав мовник GPB для представлення Грузії на Євробаченні у 2026 році. Пісня, з якою вони будуть змагатися у травні, вийде пізніше. Прихильники шоу припускають, що це може бути пісня "We Don't Sleep", яка набрала шалену популярність.

У складі гурту виступають Георгій Шіолашвілі, Маріам Татулашвілі та Маріам Кікуашвілі. На Дитячому Євробаченні вони виконали пісню "Bzz", яка прозвучала вигаданою мовою. Саме вона принесла перемогу гурту. Після цього Bzikebi випустили свій альбом "Zabuzei", який став хітом серед молоді.

Це не вперше, коли Грузія відправляє переможця Дитячого Євробачення на Пісенний конкурс Євробачення. Чи допоможе це країні здобути перемогу, стане відомо вже у травні 2026 року після виступу на віденській сцені.

