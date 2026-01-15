З якими піснями змагатимуться фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026 — відео

Євробачення-2025 — слухати пісні усіх фіналістів Нацвідбору
У четвер, 15 січня, відбулося жеребкування, під час якого визначили порядок виступів фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Крім того, артисти вперше презентували свої пісні.
Про це стало відомо з прямого етеру, який транслювали на YouTube каналі "Євробачення Україна".
Повні версії пісень фіналістів Нацвідбору-2026
Головний меседж цьогорічного українського Національного відбору на Євробачення — "Будь унікальним". Саме тому фіналісти доклали максимум зусиль, аби показати себе з нової сторони. Крім того, організатори анонсували нове журі конкурсу та ведучого, який ніколи раніше не вів Нацвідбір.
Jerry Heil з піснею "Catharticus (Prayer)" виступить під номером 9.
KHAYAT з піснею "Герци" виступить під номером 8.
LAUD з піснею "Lightkeeper" виступить під номером 5.
LELÉKA з піснею "Ridnym" виступить під номером 6.
MOLODI з піснею "legends" виступить під номером 2.
Monokate з піснею "TYT" виступить під номером 3.
Mr. Vel з піснею "Do or Done" виступить під номером 7.
The Elliens з піснею "Crawling Whispers" виступить під номером 4.
Valeriya Force з піснею "Open Our Hearts" виступить під номером 1.
ЩукаРиба з піснею "Моя земля" виступить під номером 10.
