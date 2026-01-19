Відео
Хто переможе на Нацвідборі-2026 — прогноз букмекерів

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 09:20
Нацвідбір на Євробачення-2026 — букмекери назвали можливого переможця
Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: facebook/suspilne.eurovision

У суботу, 7 лютого, має відбутися Національний відбір на Євробачення-2026. Під час конкурсу визначать, хто з десяти фіналістів поїде у Відень, аби представити Україну. Букмекери оцінили учасників та назвали ім'я ймовірного переможця.

Про це пише Eurovisionworld.

Прогноз щодо можливого переможця Нацвідбору-2026

У фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 опинилися десятеро артистів:

  • Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)";
  • Khayat — "Герци";
  • Laud — "Lightkeeper";
  • LELÉKA — "Ridnym";
  • Molodi — "legends";
  • Monokate — "TYT";
  • Mr. Vel — "Do or Done";
  • The Elliens — "Crawling Whispers";
  • Valeriya Force — "Open Our Hearts";
  • ЩукаРиба — "Моя земля".
Хто може стати переможцем Нацвідбіру на Євробачення 2026
Прогнози щодо Нацвідбору-2026. Фото: скриншот

Фанати вже встигли оцінити фіналістів та віддати свою перевагу тому чи іншому учаснику Нацвідбору. Відтак з'явилися перші прогнози щодо того, хто може виграти конкурс.

Лідером очікувано стала Jerry Heil. Її шанси на перемогу оцінили у 44%. Друге місце посів гурт LELÉKA — 20%, закриває трійку лідерів Monokate з показником 18%.

Найменше шансів на перемогу на момент публікації цього матеріалу прогнозують Valeriya Force і ЩукаРиба — 1% і менше ніж 1% відповідно. Однак реальні оцінки від журі та глядачів можуть бути іншими. Все залежатиме від виступів наживо на сцені Нацвідбору та професіоналізму артистів.

Євробачення букмекери конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
