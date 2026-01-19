Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: facebook/suspilne.eurovision

У суботу, 7 лютого, має відбутися Національний відбір на Євробачення-2026. Під час конкурсу визначать, хто з десяти фіналістів поїде у Відень, аби представити Україну. Букмекери оцінили учасників та назвали ім'я ймовірного переможця.

Про це пише Eurovisionworld.

Реклама

Читайте також:

Прогноз щодо можливого переможця Нацвідбору-2026

У фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 опинилися десятеро артистів:

Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)";

Khayat — "Герци";

Laud — "Lightkeeper";

LELÉKA — "Ridnym";

Molodi — "legends";

Monokate — "TYT";

Mr. Vel — "Do or Done";

The Elliens — "Crawling Whispers";

Valeriya Force — "Open Our Hearts";

ЩукаРиба — "Моя земля".

Прогнози щодо Нацвідбору-2026. Фото: скриншот

Фанати вже встигли оцінити фіналістів та віддати свою перевагу тому чи іншому учаснику Нацвідбору. Відтак з'явилися перші прогнози щодо того, хто може виграти конкурс.

Лідером очікувано стала Jerry Heil. Її шанси на перемогу оцінили у 44%. Друге місце посів гурт LELÉKA — 20%, закриває трійку лідерів Monokate з показником 18%.

Найменше шансів на перемогу на момент публікації цього матеріалу прогнозують Valeriya Force і ЩукаРиба — 1% і менше ніж 1% відповідно. Однак реальні оцінки від журі та глядачів можуть бути іншими. Все залежатиме від виступів наживо на сцені Нацвідбору та професіоналізму артистів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштують квитки на Євробачення-2026. Ціни приємно вразила фанатів шоу.

Також ми розповідали про те, що Джамала розкрила подробиці про Нацвідбір-2026. Продюсерка обіцяє, що конкурс буде незабутнім.