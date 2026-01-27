Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Финал Нацотбора Евровидения 2026 — где и когда смотреть

Финал Нацотбора Евровидения 2026 — где и когда смотреть

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 13:42
Нацотбор на Евровидение 2026 — где и когда смотреть финал
Нацотбор на Евровидение 2026. Фото: facebook/suspilne.eurovision

Уже через десять дней Украина выберет группу или музыканта, который представит нашу страну на песенном конкурсе Евровидение 2026. Он состоится в австралийской Вене 12-16 мая.

Где и когда смотреть финал Нацотбора на Евровидение 2026 - читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Финал Нацотбора на Евровидение 2026

Финал Нацотбора состоится уже в субботу, 7 февраля. В 18:00 по киевскому времени будет предшоу. Его ведущей станет Анна Тульева. Уже в 18:30 стартует прямая трансляция финального шоу с выступлениями финалистов. Ведущими основной части шоу станут ведущая Леся Никитюк и официальный голос конкурса в Украине Тимур Мирошниченко.

Где смотреть финал Нацотбора

В Украине финал Нацотбора на Евровидение можно будет посмотреть:

  • на телеканале "Суспільне Культура",
  • на YouTube-канале "Евровидение Украина",
  • на сайтах Общественного и Евровидения в Украине онлайн.

Список финалистов Нацотбора

В финале Нацотбора прозвучат следующие десять песен:

  • Jerry Heil — CATHARTICUS (prayer),
  • LAUD — Lightkeeper,
  • LELÉKA — Родным,
  • MOLODI — THE LEGENDS,
  • Monokate — Ты здесь,
  • Mr. Vel — Do Or Done,
  • The Elliens — Crawling whispers,
  • Валерия Сила — Открой наши сердца,
  • "ЩукаРыба" — Моя земля,
  • Khayat — Герцы.

Напомним, ранее букмекеры прогнозировали, кто победит на Нацотборе-2026. Фанаты уже успели оценить финалистов и отдать свое предпочтение тому или иному участнику.

Также мы писали о 5 интересных фактах о Евровидении, которых вы не знали. Они могут удивить даже самых преданных поклонников.

артисты певец конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации