Нацотбор на Евровидение 2026 — где и когда смотреть финал

Уже через десять дней Украина выберет группу или музыканта, который представит нашу страну на песенном конкурсе Евровидение 2026. Он состоится в австралийской Вене 12-16 мая.
Финал Нацотбора на Евровидение 2026
Финал Нацотбора состоится уже в субботу, 7 февраля. В 18:00 по киевскому времени будет предшоу. Его ведущей станет Анна Тульева. Уже в 18:30 стартует прямая трансляция финального шоу с выступлениями финалистов. Ведущими основной части шоу станут ведущая Леся Никитюк и официальный голос конкурса в Украине Тимур Мирошниченко.
Где смотреть финал Нацотбора
В Украине финал Нацотбора на Евровидение можно будет посмотреть:
- на телеканале "Суспільне Культура",
- на YouTube-канале "Евровидение Украина",
- на сайтах Общественного и Евровидения в Украине онлайн.
Список финалистов Нацотбора
В финале Нацотбора прозвучат следующие десять песен:
- Jerry Heil — CATHARTICUS (prayer),
- LAUD — Lightkeeper,
- LELÉKA — Родным,
- MOLODI — THE LEGENDS,
- Monokate — Ты здесь,
- Mr. Vel — Do Or Done,
- The Elliens — Crawling whispers,
- Валерия Сила — Открой наши сердца,
- "ЩукаРыба" — Моя земля,
- Khayat — Герцы.
