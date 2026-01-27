Нацотбор на Евровидение 2026 — где и когда смотреть финал

Нацотбор на Евровидение 2026. Фото: facebook/suspilne.eurovision

Уже через десять дней Украина выберет группу или музыканта, который представит нашу страну на песенном конкурсе Евровидение 2026. Он состоится в австралийской Вене 12-16 мая.

Где и когда смотреть финал Нацотбора на Евровидение 2026 - читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Финал Нацотбора на Евровидение 2026

Финал Нацотбора состоится уже в субботу, 7 февраля. В 18:00 по киевскому времени будет предшоу. Его ведущей станет Анна Тульева. Уже в 18:30 стартует прямая трансляция финального шоу с выступлениями финалистов. Ведущими основной части шоу станут ведущая Леся Никитюк и официальный голос конкурса в Украине Тимур Мирошниченко.

Где смотреть финал Нацотбора

В Украине финал Нацотбора на Евровидение можно будет посмотреть:

на телеканале "Суспільне Культура",

на YouTube-канале "Евровидение Украина",

на сайтах Общественного и Евровидения в Украине онлайн.

Список финалистов Нацотбора

В финале Нацотбора прозвучат следующие десять песен:

Jerry Heil — CATHARTICUS (prayer),

LAUD — Lightkeeper,

LELÉKA — Родным,

MOLODI — THE LEGENDS,

Monokate — Ты здесь,

Mr. Vel — Do Or Done,

The Elliens — Crawling whispers,

Валерия Сила — Открой наши сердца,

"ЩукаРыба" — Моя земля,

Khayat — Герцы.

Напомним, ранее букмекеры прогнозировали, кто победит на Нацотборе-2026. Фанаты уже успели оценить финалистов и отдать свое предпочтение тому или иному участнику.

Также мы писали о 5 интересных фактах о Евровидении, которых вы не знали. Они могут удивить даже самых преданных поклонников.