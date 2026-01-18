5 неожиданных фактов о Евровидении — точно удивят вас

Сцена Евровидения-2025. Фото: facebook/EurovisionSongContest

Евровидение — самый популярный международный музыкальный конкурс. Участие в нем ежегодно принимают десятки стран. Фанаты со всего мира следят за ходом событий на шоу. При этом даже самых преданных поклонников могут удивить несколько интересных фактов о Евровидении.

Неожиданные факты о Евровидении

Все началось как эксперимент

Впервые Евровидение провели в 1956 году в Швейцарии. Тогда участниками стали семь стран. Такой формат конкурса был лишь экспериментом и способом объединить послевоенную Европу. Сегодня же Евровидение стало одним из крупнейших развлекательных шоу в мире.

Наибольшее количество стран-участниц

В 2008, 2011 и 2018 годах было зафиксировано рекордное количество стран, которые решили выступить на Евровидении. Тогда участие в международном конкурсе приняли представители 43 государств.

Самая длинная песня — более 5 минут

В 1957 году представитель Италии на Евровидении Нунцио Галло исполнил песню "Corde della mia chitarra". Она длилась 5 минут и 9 секунд и официально стала самой длинной в истории конкурса. После этого организаторы ввели ограничения. Сейчас продолжительность композиции не должна превышать 3 минуты.

Самый молодой и самый старший участники

Самой молодой участницей в истории Евровидения была 11-летняя Натали Пак из Бельгии. Она представила Францию в 1989 году. Самым старшим участником стал 95-летний Эмиль Рамзауэр из швейцарской группы "Takasa". Он выступил на сцене Евровидения в 2013 году.

Отмена живого оркестра

С 1956 по 1998 год все песни на Евровидении исполнялись исключительно в сопровождении живого оркестра. С 1999 года это правило было отменено. Участники смогли использовать записанную фонограмму во время своих выступлений.

