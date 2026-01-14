Победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст отреклась от конкурса — детали

Кончита Вурст отреклась от Евровидения — какая причина
Кончита Вурст отреклась от Евровидения. Артистка победила на международном песенном конкурсе в 2014 году и получила мировую славу, однако сейчас решила разорвать связи с Евровидением.
Об этом Кончита Вурст сообщила в Instagram во вторник, 13 января.
Почему Кончита Вурст разрывает связи с Евровидением
Как отметила артистка в Instagram, песенный конкурс Евровидение действительно изменил ее жизнь. Он сформировал Кончиту Вурст как артистку.
"Это была моя сцена, мой дом, мой трамплин и глава, за которую я глубоко благодарна. Изменения — моя самая большая константа", — говорится в заметке.
Несмотря на это Кончита Вурст решила оборвать связи с конкурсом. Она объяснила, что хочет двигаться дальше.
"Я отхожу от контекста "Евровидения". Я двигаюсь к тому, чтобы больше сосредоточиться на других профессиональных проектах и позволить новым вещам развиваться", — говорит певица.
Кончита Вурст подчеркнула, что больше это решение она комментировать не будет. Отныне артистка будет прилагать усилия к проектам, которые не связаны с конкурсом.
"Моя связь с "Евровидением" — часть моей истории, но не место для моих следующих шагов. Мое решение личное, и я не буду его больше комментировать", — добавила певица.
Напомним, ранее мы писали о том, какая страна чаще всего принимала у себя Евровидение. Это абсолютный рекордсмен.
Также мы рассказывали о том, что стало известно имя десятого финалиста Нацотбора-2026. Его определили украинцы во время голосования в "Дії".
Читайте Новини.LIVE!