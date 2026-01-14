Победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст отреклась от конкурса — детали

Победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст. Фото: instagram/conchitawurst

Кончита Вурст отреклась от Евровидения. Артистка победила на международном песенном конкурсе в 2014 году и получила мировую славу, однако сейчас решила разорвать связи с Евровидением.

Об этом Кончита Вурст сообщила в Instagram во вторник, 13 января.

Реклама

Читайте также:

Почему Кончита Вурст разрывает связи с Евровидением

Как отметила артистка в Instagram, песенный конкурс Евровидение действительно изменил ее жизнь. Он сформировал Кончиту Вурст как артистку.

"Это была моя сцена, мой дом, мой трамплин и глава, за которую я глубоко благодарна. Изменения — моя самая большая константа", — говорится в заметке.

Сообщение Кончиты Вурст. Фото: скриншот

Несмотря на это Кончита Вурст решила оборвать связи с конкурсом. Она объяснила, что хочет двигаться дальше.

"Я отхожу от контекста "Евровидения". Я двигаюсь к тому, чтобы больше сосредоточиться на других профессиональных проектах и позволить новым вещам развиваться", — говорит певица.

Кончита Вурст подчеркнула, что больше это решение она комментировать не будет. Отныне артистка будет прилагать усилия к проектам, которые не связаны с конкурсом.

"Моя связь с "Евровидением" — часть моей истории, но не место для моих следующих шагов. Мое решение личное, и я не буду его больше комментировать", — добавила певица.

Напомним, ранее мы писали о том, какая страна чаще всего принимала у себя Евровидение. Это абсолютный рекордсмен.

Также мы рассказывали о том, что стало известно имя десятого финалиста Нацотбора-2026. Его определили украинцы во время голосования в "Дії".