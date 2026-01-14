Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Кончіта Вурст відреклася від Євробачення — яка причина

Кончіта Вурст відреклася від Євробачення — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 09:18
Переможниця Євробачення-2014 Кончіта Вурст відреклася від конкурсу — деталі
Переможниця Євробачення-2014 Кончіта Вурст. Фото: instagram/conchitawurst

Кончіта Вурст відреклася від Євробачення. Артистка перемогла на міжнародному пісенному конкурсі у 2014 році та здобула світову славу, однак зараз вирішила розірвати зв'язки з Євробаченням.

Про це Кончіта Вурст повідомила в Instagram у вівторок, 13 січня.

Реклама
Читайте також:

Чому Кончіта Вурст розриває зв'язки з Євробаченням

Як зазначила артистка в Instagram, пісенний конкурс Євробачення дійсно змінив її життя. Він сформував Кончіту Вурст як артистку.

"Це була моя сцена, мій дім, мій трамплін і глава, за яку я глибоко вдячна. Зміни — моя найбільша константа", — йдеться у дописі.

Чому Кончіта Вурст відреклася від Євробачення
Допис Кончіти Вурст. Фото: скриншот

Попри це Кончіта Вурст вирішила обірвати зв'язки з конкурсом. Вона пояснила, що хоче рухатися далі.

"Я відходжу від контексту "Євробачення". Я рухаюся до того, щоб більше зосередитися на інших професійних проєктах і дозволити новим речам розвиватися", — говорить співачка.

Кончіта Вурст наголосила, що більше це рішення вона коментувати не буде. Відтепер артистка докладатиме зусиль до проєктів, які не пов'язані з конкурсом.

"Мій зв'язок з "Євробаченням" — частина моєї історії, але не місце для моїх наступних кроків. Моє рішення особисте, і я не буду його більше коментувати", — додала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка країна найчастіше приймала у себе Євробачення. Це абсолютний рекордсмен.

Також ми розповідали про те, що стало відомо ім'я десятого фіналіста Нацвідбору-2026. Його визначили українці під час голосування у "Дії".

Євробачення скандал музика кар'єра конкурс
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації