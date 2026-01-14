Переможниця Євробачення-2014 Кончіта Вурст відреклася від конкурсу — деталі

Переможниця Євробачення-2014 Кончіта Вурст. Фото: instagram/conchitawurst

Кончіта Вурст відреклася від Євробачення. Артистка перемогла на міжнародному пісенному конкурсі у 2014 році та здобула світову славу, однак зараз вирішила розірвати зв'язки з Євробаченням.

Про це Кончіта Вурст повідомила в Instagram у вівторок, 13 січня.

Чому Кончіта Вурст розриває зв'язки з Євробаченням

Як зазначила артистка в Instagram, пісенний конкурс Євробачення дійсно змінив її життя. Він сформував Кончіту Вурст як артистку.

"Це була моя сцена, мій дім, мій трамплін і глава, за яку я глибоко вдячна. Зміни — моя найбільша константа", — йдеться у дописі.

Допис Кончіти Вурст. Фото: скриншот

Попри це Кончіта Вурст вирішила обірвати зв'язки з конкурсом. Вона пояснила, що хоче рухатися далі.

"Я відходжу від контексту "Євробачення". Я рухаюся до того, щоб більше зосередитися на інших професійних проєктах і дозволити новим речам розвиватися", — говорить співачка.

Кончіта Вурст наголосила, що більше це рішення вона коментувати не буде. Відтепер артистка докладатиме зусиль до проєктів, які не пов'язані з конкурсом.

"Мій зв'язок з "Євробаченням" — частина моєї історії, але не місце для моїх наступних кроків. Моє рішення особисте, і я не буду його більше коментувати", — додала співачка.

