Яка країна найчастіше приймала Євробачення — рекордну кількість разів

Країна-рекордсмен — хто найчастіше приймав у себе Євробачення
Конкурс Євробачення проводять щорічно з 1956 року. Відтоді чимало країн приймали міжнародні пісенні змагання у себе. Серед них є одна, що приймала Євробачення рекордну кількість разів.
Про це пише Eurovision Song Contest.
Яка країна приймала Євробачення найбільше разів
Зазвичай Євробачення проводить країна, представник якої переміг минулого року. Однак трапляються й винятки. Інколи за рішенням організаторів господарем конкурсу може стати не країна-переможець, а хтось з-поміж інших учасників.
Рекордну кількість разів Євробачення у себе приймала Велика Британія. Країна дебютувала на міжнародному конкурсі у 1957 році. Із 1959 року вона має найдовшу безперервну серію участі в історії конкурсу — 65 учасників поспіль.
Велика Британія п'ять разів перемагала на Євробаченні, однак конкурс у себе країна приймала частіше. Центром міжнародного музичного конкурсу вона ставала у такі роки:
- 1960;
- 1963;
- 1968;
- 1972;
- 1974;
- 1977;
- 1982;
- 1998;
- 2023.
Відтак загалом Євробачення у Великій Британії проводили дев'ять разів. Це найбільше серед усіх учасників шоу.
Додамо, що у 2023 році пісенний конкурс мали проводити в Україні завдяки перемозі гурту "KALUSH". Однак через складну безпекову ситуацію організатори вирішили змінити місце проведення Євробачення. Саме тому конкурс прийняла у себе Велика Британія.
