Яка країна найчастіше приймала Євробачення — рекордну кількість разів

Гурт "KALUSH" під час гранд-фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2023. Фото: Reuters

Конкурс Євробачення проводять щорічно з 1956 року. Відтоді чимало країн приймали міжнародні пісенні змагання у себе. Серед них є одна, що приймала Євробачення рекордну кількість разів.

Eurovision Song Contest

Яка країна приймала Євробачення найбільше разів

Зазвичай Євробачення проводить країна, представник якої переміг минулого року. Однак трапляються й винятки. Інколи за рішенням організаторів господарем конкурсу може стати не країна-переможець, а хтось з-поміж інших учасників.

Рекордну кількість разів Євробачення у себе приймала Велика Британія. Країна дебютувала на міжнародному конкурсі у 1957 році. Із 1959 року вона має найдовшу безперервну серію участі в історії конкурсу — 65 учасників поспіль.

Велика Британія п'ять разів перемагала на Євробаченні, однак конкурс у себе країна приймала частіше. Центром міжнародного музичного конкурсу вона ставала у такі роки:

1960;

1963;

1968;

1972;

1974;

1977;

1982;

1998;

2023.

Відтак загалом Євробачення у Великій Британії проводили дев'ять разів. Це найбільше серед усіх учасників шоу.

Додамо, що у 2023 році пісенний конкурс мали проводити в Україні завдяки перемозі гурту "KALUSH". Однак через складну безпекову ситуацію організатори вирішили змінити місце проведення Євробачення. Саме тому конкурс прийняла у себе Велика Британія.

