Головна Євробачення Країна-рекордсмен — хто найчастіше приймав у себе Євробачення

Країна-рекордсмен — хто найчастіше приймав у себе Євробачення

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 01:45
Яка країна найчастіше приймала Євробачення — рекордну кількість разів
Гурт "KALUSH" під час гранд-фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2023. Фото: Reuters

Конкурс Євробачення проводять щорічно з 1956 року. Відтоді чимало країн приймали міжнародні пісенні змагання у себе. Серед них є одна, що приймала Євробачення рекордну кількість разів.

Про це пише Eurovision Song Contest.

Читайте також:

Яка країна приймала Євробачення найбільше разів

Зазвичай Євробачення проводить країна, представник якої переміг минулого року. Однак трапляються й винятки. Інколи за рішенням організаторів господарем конкурсу може стати не країна-переможець, а хтось з-поміж інших учасників.

Рекордну кількість разів Євробачення у себе приймала Велика Британія. Країна дебютувала на міжнародному конкурсі у 1957 році. Із 1959 року вона має найдовшу безперервну серію участі в історії конкурсу — 65 учасників поспіль.

Велика Британія п'ять разів перемагала на Євробаченні, однак конкурс у себе країна приймала частіше. Центром міжнародного музичного конкурсу вона ставала у такі роки:

  • 1960;
  • 1963;
  • 1968;
  • 1972;
  • 1974;
  • 1977;
  • 1982;
  • 1998;
  • 2023.

Відтак загалом Євробачення у Великій Британії проводили дев'ять разів. Це найбільше серед усіх учасників шоу.

Додамо, що у 2023 році пісенний конкурс мали проводити в Україні завдяки перемозі гурту "KALUSH". Однак через складну безпекову ситуацію організатори вирішили змінити місце проведення Євробачення. Саме тому конкурс прийняла у себе Велика Британія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що оприлюднено рейтинг найкращих пісень в історії Євробачення. Туди ввійшло кілька треків українських виконавців.

Також ми розповідали про те, чи платять учасникам Євробачення за виступи на конкурсі.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
