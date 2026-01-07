Какая страна чаще всего принимала Евровидение — рекордное количество раз

Страна-рекордсмен — кто чаще всего принимал у себя Евровидение
Конкурс Евровидение проводят ежегодно с 1956 года. С тех пор многие страны принимали международные песенные соревнования у себя. Среди них есть одна, которая принимала Евровидение рекордное количество раз.
Об этом пишет Eurovision Song Contest.
Какая страна принимала Евровидение больше всего раз
Обычно Евровидение проводит страна, представитель которой победил в прошлом году. Однако случаются и исключения. Иногда по решению организаторов хозяином конкурса может стать не страна-победитель, а кто-то из других участников.
Рекордное количество раз Евровидение у себя принимала Великобритания. Страна дебютировала на международном конкурсе в 1957 году. С 1959 года она имеет самую длинную непрерывную серию участия в истории конкурса — 65 участников подряд.
Великобритания пять раз побеждала на Евровидении, однако конкурс у себя страна принимала чаще. Центром международного музыкального конкурса она становилась в такие годы:
- 1960;
- 1963;
- 1968;
- 1972;
- 1974;
- 1977;
- 1982;
- 1998;
- 2023.
Поэтому в целом Евровидение в Великобритании проводили девять раз. Это больше всего среди всех участников шоу.
Добавим, что в 2023 году песенный конкурс должны были проводить в Украине благодаря победе группы "KALUSH". Однако из-за сложной ситуации с безопасностью организаторы решили изменить место проведения Евровидения. Именно поэтому конкурс приняла у себя Великобритания.
Напомним, ранее мы писали о том, что обнародован рейтинг лучших песен в истории Евровидения. Туда вошло несколько треков украинских исполнителей.
Также мы рассказывали о том, платят ли участникам Евровидения за выступления на конкурсе.
Читайте Новини.LIVE!