Страна-рекордсмен — кто чаще всего принимал у себя Евровидение

Страна-рекордсмен — кто чаще всего принимал у себя Евровидение

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 01:45
Какая страна чаще всего принимала Евровидение — рекордное количество раз
Группа "KALUSH" во время гранд-финала песенного конкурса Евровидение-2023. Фото: Reuters

Конкурс Евровидение проводят ежегодно с 1956 года. С тех пор многие страны принимали международные песенные соревнования у себя. Среди них есть одна, которая принимала Евровидение рекордное количество раз.

Об этом пишет Eurovision Song Contest.

Читайте также:

Какая страна принимала Евровидение больше всего раз

Обычно Евровидение проводит страна, представитель которой победил в прошлом году. Однако случаются и исключения. Иногда по решению организаторов хозяином конкурса может стать не страна-победитель, а кто-то из других участников.

Рекордное количество раз Евровидение у себя принимала Великобритания. Страна дебютировала на международном конкурсе в 1957 году. С 1959 года она имеет самую длинную непрерывную серию участия в истории конкурса — 65 участников подряд.

Великобритания пять раз побеждала на Евровидении, однако конкурс у себя страна принимала чаще. Центром международного музыкального конкурса она становилась в такие годы:

  • 1960;
  • 1963;
  • 1968;
  • 1972;
  • 1974;
  • 1977;
  • 1982;
  • 1998;
  • 2023.

Поэтому в целом Евровидение в Великобритании проводили девять раз. Это больше всего среди всех участников шоу.

Добавим, что в 2023 году песенный конкурс должны были проводить в Украине благодаря победе группы "KALUSH". Однако из-за сложной ситуации с безопасностью организаторы решили изменить место проведения Евровидения. Именно поэтому конкурс приняла у себя Великобритания.

Напомним, ранее мы писали о том, что обнародован рейтинг лучших песен в истории Евровидения. Туда вошло несколько треков украинских исполнителей.

Также мы рассказывали о том, платят ли участникам Евровидения за выступления на конкурсе.

Евровидение рекорд Великобритания интересные факты конкурс
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
