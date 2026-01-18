5 несподіваних фактів про Євробачення — точно здивують вас

Цікаві факти про Євробачення — 5 речей, про які ви не знали
Євробачення — найпопулярніший міжнародний музичний конкурс. Участь у ньому щороку беруть десятки країн. Фанати з усього світу стежать за перебігом подій на шоу. При цьому навіть найвідданіших шанувальників можуть здивувати кілька цікавих фактів про Євробачення.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Несподівані факти про Євробачення
Все почалося як експеримент
Вперше Євробачення провели у 1956 році у Швейцарії. Тоді учасниками стали сім країн. Такий формат конкурсу був лише експериментом та способом об'єднати повоєнну Європу. Сьогодні ж Євробачення стало одним з найбільших розважальних шоу у світі.
Найбільша кількість країн-учасниць
У 2008, 2011 та 2018 роках було зафіксовано рекордну кількість країн, які вирішили виступити на Євробаченні. Тоді участь у міжнародному конкурсі взяли представники 43 держав.
Найдовша пісня — понад 5 хвилин
У 1957 році представник Італії на Євробаченні Нунціо Галло виконав пісню "Corde della mia chitarra". Вона тривала 5 хвилин і 9 секунд та офіційно стала найдовшою в історії конкурсу. Після того організатори запровадили обмеження. Зараз тривалість композиції не повинна перевищувати 3 хвилини.
Наймолодший та найстарший учасники
Наймолодшою учасницею в історії Євробачення була 11-річна Наталі Пак з Бельгії. Вона представила Францію у 1989 році. Найстаршим учасником став 95-річний Еміль Рамзауер зі швейцарського гурту "Takasa". Він виступив на сцені Євробачення у 2013 році.
Скасування живого оркестру
З 1956 по 1998 рік усі пісні на Євробаченні виконувалися виключно у супроводі живого оркестру. З 1999 року це правило було скасовано. Учасники змогли використовувати записану фонограму під час своїх виступів.
