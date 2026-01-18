5 несподіваних фактів про Євробачення — точно здивують вас

Сцена Євробачення-2025. Фото: facebook/EurovisionSongContest

Євробачення — найпопулярніший міжнародний музичний конкурс. Участь у ньому щороку беруть десятки країн. Фанати з усього світу стежать за перебігом подій на шоу. При цьому навіть найвідданіших шанувальників можуть здивувати кілька цікавих фактів про Євробачення.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Несподівані факти про Євробачення

Все почалося як експеримент

Вперше Євробачення провели у 1956 році у Швейцарії. Тоді учасниками стали сім країн. Такий формат конкурсу був лише експериментом та способом об'єднати повоєнну Європу. Сьогодні ж Євробачення стало одним з найбільших розважальних шоу у світі.

Найбільша кількість країн-учасниць

У 2008, 2011 та 2018 роках було зафіксовано рекордну кількість країн, які вирішили виступити на Євробаченні. Тоді участь у міжнародному конкурсі взяли представники 43 держав.

Найдовша пісня — понад 5 хвилин

У 1957 році представник Італії на Євробаченні Нунціо Галло виконав пісню "Corde della mia chitarra". Вона тривала 5 хвилин і 9 секунд та офіційно стала найдовшою в історії конкурсу. Після того організатори запровадили обмеження. Зараз тривалість композиції не повинна перевищувати 3 хвилини.

Наймолодший та найстарший учасники

Наймолодшою ​​учасницею в історії Євробачення була 11-річна Наталі Пак з Бельгії. Вона представила Францію у 1989 році. Найстаршим учасником став 95-річний Еміль Рамзауер зі швейцарського гурту "Takasa". Він виступив на сцені Євробачення у 2013 році.

Скасування живого оркестру

З 1956 по 1998 рік усі пісні на Євробаченні виконувалися виключно у супроводі живого оркестру. З 1999 року це правило було скасовано. Учасники змогли використовувати записану фонограму під час своїх виступів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому на Євробаченні немає 9 та 11 балів. В оцінювальній таблиці такі цифри відсутні не випадково.

Також ми розповідали про те, яка країна найчастіше приймала у себе Євробачення. Вона вигравала менше разів, ніж проводила конкурс.