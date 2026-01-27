Нацвідбір на Євробачення 2026 — де та коли дивитися фінал

Нацвідбір на Євробачення 2026. Фото: facebook/suspilne.eurovision

Вже за десять днів Україна обере гурт або музиканта, який представить нашу країну на пісенному конкурсі Євробачення 2026. Він відбудеться в австралійському Відні 12-16 травня.

Де та коли дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення 2026 — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2026

Фінал Нацвідбору відбудеться вже у суботу, 7 лютого. О 18:00 за київським часом буде передшоу. Його ведучою стане Анна Тульєва. Вже о 18:30 стартує пряма трансляція фінального шоу з виступами фіналістів. Ведучими основної частини шоу стануть ведуча Леся Нікітюк та офіційний голос конкурсу в Україні Тимур Мірошниченко.

Де дивитися фінал Нацвідбору

В Україні фінал Нацвідбору на Євробачення можна буде подивитися:

на телеканалі "Суспільне Культура",

на YouTube-каналі "Євробачення Україна",

на сайтах Суспільного та Євробачення в Україні онлайн.

Список фіналістів Нацвідбору

У фіналі Нацвідбору прозвучать такі десять пісень:

Jerry Heil — CATHARTICUS (prayer),

LAUD — Lightkeeper,

LELÉKA — Рідним,

MOLODI — THE LEGENDS,

Monokate — Ти тут,

Mr. Vel — Do Or Done,

The Elliens — Crawling whispers,

Valeriya Force — Open Our Hearts,

"ЩукаРиба" — Моя земля,

Khayat — Герци.

