Україна
Фінал Нацвідбору Євробачення 2026 — де та коли дивитись

Фінал Нацвідбору Євробачення 2026 — де та коли дивитись

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 13:42
Нацвідбір на Євробачення 2026 — де та коли дивитися фінал
Нацвідбір на Євробачення 2026. Фото: facebook/suspilne.eurovision

Вже за десять днів Україна обере гурт або музиканта, який представить нашу країну на пісенному конкурсі Євробачення 2026. Він відбудеться в австралійському Відні 12-16 травня.

Де та коли дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення 2026 — читайте в матеріалі Новини.LIVE

Читайте також:

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2026

Фінал Нацвідбору відбудеться вже у суботу, 7 лютого. О 18:00 за київським часом буде передшоу. Його ведучою стане Анна Тульєва. Вже о 18:30 стартує пряма трансляція фінального шоу з виступами фіналістів. Ведучими основної частини шоу стануть ведуча Леся Нікітюк та офіційний голос конкурсу в Україні Тимур Мірошниченко.

Де дивитися фінал Нацвідбору

В Україні фінал Нацвідбору на Євробачення можна буде подивитися:

  • на телеканалі "Суспільне Культура",
  • на YouTube-каналі "Євробачення Україна",
  • на сайтах Суспільного та Євробачення в Україні онлайн.

Список фіналістів Нацвідбору

У фіналі Нацвідбору прозвучать такі десять пісень:

  • Jerry Heil — CATHARTICUS (prayer),
  • LAUD — Lightkeeper,
  • LELÉKA — Рідним,
  • MOLODI — THE LEGENDS,
  • Monokate — Ти тут,
  • Mr. Vel — Do Or Done,
  • The Elliens — Crawling whispers,
  • Valeriya Force — Open Our Hearts,
  • "ЩукаРиба" — Моя земля,
  • Khayat — Герци.

Нагадаємо, раніше букмекери прогнозували, хто переможе на Нацвідборі-2026. Фанати вже встигли оцінити фіналістів та віддати свою перевагу тому чи іншому учаснику.

Також ми писали про 5 цікавих фактів про Євробачення, яких ви не знали. Вони можуть здивувати навіть найвідданіших шанувальників.

артисти співак конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
