Нацвідбір на Євробачення 2026 — де та коли дивитися фінал

Вже за десять днів Україна обере гурт або музиканта, який представить нашу країну на пісенному конкурсі Євробачення 2026. Він відбудеться в австралійському Відні 12-16 травня.
Фінал Нацвідбору на Євробачення 2026
Фінал Нацвідбору відбудеться вже у суботу, 7 лютого. О 18:00 за київським часом буде передшоу. Його ведучою стане Анна Тульєва. Вже о 18:30 стартує пряма трансляція фінального шоу з виступами фіналістів. Ведучими основної частини шоу стануть ведуча Леся Нікітюк та офіційний голос конкурсу в Україні Тимур Мірошниченко.
Де дивитися фінал Нацвідбору
В Україні фінал Нацвідбору на Євробачення можна буде подивитися:
- на телеканалі "Суспільне Культура",
- на YouTube-каналі "Євробачення Україна",
- на сайтах Суспільного та Євробачення в Україні онлайн.
Список фіналістів Нацвідбору
У фіналі Нацвідбору прозвучать такі десять пісень:
- Jerry Heil — CATHARTICUS (prayer),
- LAUD — Lightkeeper,
- LELÉKA — Рідним,
- MOLODI — THE LEGENDS,
- Monokate — Ти тут,
- Mr. Vel — Do Or Done,
- The Elliens — Crawling whispers,
- Valeriya Force — Open Our Hearts,
- "ЩукаРиба" — Моя земля,
- Khayat — Герци.
