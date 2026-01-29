Євробачення-2026 — хто став ведучими конкурсу

Сцена Євробачення. Ілюстративне фото: Суспільне мовлення

Вже у травні відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026". Стало відомом, хто цього річ буде вести захід.

Інформація про ведучих "Євробачення-2026" з'явилася на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

"Євробачення-2026" — хто став ведучими

Отже, на офіційній сторінці "Євробачення" в Instagram з'явився відеоролик з Вікторією Сваровскі та Міхаелем Островскі. Саме вони цьогоріч проведуть пісенний конкурс у Відні.

"Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі — дві мотивовані, захоплюючі та надзвичайні особистості, які проведуть нас через вражаючі шоу "Євробачення". Наша мета — захопити міжнародну аудиторію з усього світу сенсаційним телевізійним досвідом", — наголосила програмна директорка ORF Стефані Гройсс-Горовіц.

Як відомо, Вікторія Сваровскі — це австрійська телеведуча, співачка, модель, дизайнерка, спадкоємниця відомого бренду кристалів Swarovski.

Вона брала участь у низці телешоу та була суддею проєкту Das Supertalent. Як модель вона з’являлася на обкладинках багатьох модних журналів.

Міхаель Островскі — це австрійський актор, телеведучий та режисер. Він відомий за своїми комедійними ролями. Найбільше успіху йому принесла стрічка "Nacktschnecken" ("Голі равлики").

Зазначимо, що півфінали "Євробачення-2026" відбудуться 12 та 14 травня, а гранд-фінал конкурсу можна буде побачити 16 травня.

