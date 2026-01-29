Відео
Євробачення-2026 — названо імена ведучих конкурсу

Євробачення-2026 — названо імена ведучих конкурсу

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 19:56
Євробачення-2026 — хто став ведучими конкурсу
Сцена Євробачення. Ілюстративне фото: Суспільне мовлення

Вже у травні відбудеться міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026". Стало відомом, хто цього річ буде вести захід. 

Інформація про ведучих "Євробачення-2026" з'явилася на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

"Євробачення-2026" — хто став ведучими

Отже, на офіційній сторінці "Євробачення" в Instagram з'явився відеоролик з Вікторією Сваровскі та Міхаелем Островскі. Саме вони цьогоріч проведуть пісенний конкурс у Відні.

"Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі — дві мотивовані, захоплюючі та надзвичайні особистості, які проведуть нас через вражаючі шоу "Євробачення". Наша мета — захопити міжнародну аудиторію з усього світу сенсаційним телевізійним досвідом", — наголосила програмна директорка ORF Стефані Гройсс-Горовіц. 

Як відомо, Вікторія Сваровскі — це австрійська телеведуча, співачка, модель,  дизайнерка, спадкоємниця відомого бренду кристалів Swarovski.

Вона брала участь у низці телешоу та була суддею проєкту Das Supertalent. Як модель вона з’являлася на обкладинках багатьох модних журналів.

Міхаель Островскі — це австрійський актор, телеведучий та режисер. Він відомий за своїми комедійними ролями. Найбільше успіху йому принесла стрічка "Nacktschnecken" ("Голі равлики").

Зазначимо, що півфінали "Євробачення-2026" відбудуться 12 та 14 травня, а гранд-фінал конкурсу можна буде побачити 16 травня.

Раніше ми інформували, де та коли дивитися фінал Нацвідбору Євробачення-2026.

Також ми розповідали про прогнози букмекерів щодо того, хто переможе на Нацвідборі Євробачення-2026.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
