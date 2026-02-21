Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Євробачення-2026 — прогнози букмекерів щодо України змінилися

Євробачення-2026 — прогнози букмекерів щодо України змінилися

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 20:44
Букмекери змінили ставки щодо перемоги України на Євробаченні-2026
Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA. Фото: Instagram/LELÉKA

Букмекери оновили прогнози стосовно Євробачення-2026. Перше місце у рейтинговій таблиці залишилося незмінним, однак позиція України опустилася.

Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на рейтинг, опублікований на сайті Eurovisionworld.

Реклама
Читайте також:

Хто може перемогти на Євробаченні-2026

Перемогу на конкурсі Євробачення-2026 досі прогнозують Фінляндії. Рейтинг букмекерів поки що залишається незмінним лише для першої шестірки:

  • 1 місце — Фінляндія;
  • 2 місце — Греція;
  • 3 місце — Ізраїль;
  • 4 місце — Швейцарія;
  • 5 місце — Італія;
  • 6 місце — Данія.
Україна опустилася у рейтингу букмекерів та опинилася на дев'ятій сходинці щодо Євробачення 2026
Нові прогнози букмекерів. Фото: скриншот

Далі прогнози змінилися. Раніше сьому сходинку займала співачка LELÉKA, яка буде представляти Україну на Євробаченні-2026. Однак зараз це місце займає Болгарія. На 8 місці опинилася Франція, а от Україна зараз — на 9.

Хоча й наразі рейтингова таблиця має для України не найкращий вигляд, прогнози букмекерів можуть змінитися ще кілька разів. Наразі ж не всі країни обрали своїх представників та пісні. Крім того, під час самого конкурсу результати можуть стати кардинально іншими.

Що відомо про Євробачення-2026

Пісенний конкурс Євробачення-2026 проведуть у місті Відень. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня. Проведуть музичний конкурс на найбільшій критій арені Австрії Вінер-Штадтхалле. Ведучими конкурсу стануть Вікторія Сваровскі та Міхаел Островскі.

Участь у Євробаченні-2026 візьмуть 35 держав. Раніше організатори оприлюднили офіційний список. Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія відмовилися брати участь через Ізраїль.

Ціни на квитки на Євробачення цьогоріч стартували від 10 євро. Найдорожчими стали білети на Гранд-фінал — до 363 євро. Новини.LIVE також підрахували, у скільки українцям може обійтися поїздка на конкурс у Відень.

Євробачення прогнози букмекери конкурс LELEKA
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації