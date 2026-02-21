Букмекери змінили ставки щодо перемоги України на Євробаченні-2026

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA. Фото: Instagram/LELÉKA

Букмекери оновили прогнози стосовно Євробачення-2026. Перше місце у рейтинговій таблиці залишилося незмінним, однак позиція України опустилася.

Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на рейтинг, опублікований на сайті Eurovisionworld.

Реклама

Читайте також:

Хто може перемогти на Євробаченні-2026

Перемогу на конкурсі Євробачення-2026 досі прогнозують Фінляндії. Рейтинг букмекерів поки що залишається незмінним лише для першої шестірки:

1 місце — Фінляндія;

2 місце — Греція;

3 місце — Ізраїль;

4 місце — Швейцарія;

5 місце — Італія;

6 місце — Данія.

Нові прогнози букмекерів. Фото: скриншот

Далі прогнози змінилися. Раніше сьому сходинку займала співачка LELÉKA, яка буде представляти Україну на Євробаченні-2026. Однак зараз це місце займає Болгарія. На 8 місці опинилася Франція, а от Україна зараз — на 9.

Хоча й наразі рейтингова таблиця має для України не найкращий вигляд, прогнози букмекерів можуть змінитися ще кілька разів. Наразі ж не всі країни обрали своїх представників та пісні. Крім того, під час самого конкурсу результати можуть стати кардинально іншими.

Що відомо про Євробачення-2026

Пісенний конкурс Євробачення-2026 проведуть у місті Відень. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня. Проведуть музичний конкурс на найбільшій критій арені Австрії Вінер-Штадтхалле. Ведучими конкурсу стануть Вікторія Сваровскі та Міхаел Островскі.

Участь у Євробаченні-2026 візьмуть 35 держав. Раніше організатори оприлюднили офіційний список. Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія відмовилися брати участь через Ізраїль.

Ціни на квитки на Євробачення цьогоріч стартували від 10 євро. Найдорожчими стали білети на Гранд-фінал — до 363 євро. Новини.LIVE також підрахували, у скільки українцям може обійтися поїздка на конкурс у Відень.