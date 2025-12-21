Євробачення-2026 у Відні — чим місто здивує фанів конкурсу

Вид на Відень з висоти. Фото: кадр з відео

Пісенний конкурс Євробачення-2026 відбудеться у місті Відень. Австрійська столиця відома своєю королівською пишнотою та красою. Вона вже має досвід проведення такого конкурсу та готує для фанів чимало цікавих розваг.



Місто з досвідом проведення Євробачення

Завдяки перемозі JJ на пісенному конкурсі Євробачення-2025, Відень вже втретє буде приймати грандіозний пісенний конкурс. Місто постало перед складним завданням, адже тепер потрібно не тільки вразити фанів, а й перевершити самого себе.

Вперше Євробачення у Відні проходило у 1967 році після перемоги Удо Юргенса з піснею "Merci, Cherie". У 2015 році конкурс повернувся до імперської столиці вдруге після перемоги Кончіти Вурст із піснею "Rise Like a Phoenix".

Цього разу за право проводити конкурс Євробачення-2026 боролися два міста — Відень з ареною Вінер-Штадтхалле та Інсбрук з концертним комплексом Олімпіяворд. Зрештою саме столиця Австрії стала містом, куди вже у травні 2026 року з'їдуться фани Євробачення з усього світу.

"Після ретельного вивчення та одностайної оцінки журі, ORF (Австрійська компанія суспільного телерадіомовлення. — Ред.) дійшла висновку, що пропозиція Відня є найпривабливішою не лише з погляду інфраструктури та логістики, а й з економічної точки зору. Конкурс — це свято для всієї Австрії, яким ми всі будемо пишатися", — зазначив генеральний директор ORF Роланд Вайсманн, передає ESCToday.

Що відомо про арену Вінер-Штадтхалле

Конкурс у Відні відбудеться у Вінер-Штадтхалле. Це найбільша крита арена в Австрії. Вона розташована прямо в серці столиці. Комплекс розрахований на 16 тисяч місць. Для проведення масштабного пісенного конкурсу вона підходить ідеально.

Арена Вінер-Штадтхалле. Фото: Eurovision Song Contest

Цей майданчик вже має довгу історію проведення міжнародних концертів, спортивних заходів та великих телевізійних постановок. До того ж він уже успішно приймав Євробачення у 2015 році.

Доступ до арени зручний з будь-якої точки міста. Дістатися до Вінер-Штадтхалле можна на метро чи трамваї. Для єврофанів, які будуть у Відні вперше, це стане значною перевагою.

Чим ще цікавий Відень

Відень — комфортне європейське місто. Багато авіакомпаній пропонують прямі рейси до серця Австрії з різних точок Європи та світу. Місто буде цікавим для тих, хто обожнює історію та вишукану архітектуру. Відень може похвалитися багатою історичною та культурною спадщиною. Тут є де розгулятися — від розкішних палаців до музеїв та імператорських садів.

Столиця Австрії так само пропонує гостям багато різноманітних ресторанів та кафе. Тут є чимало тематичних закладів як у центрі міста, так й в більш віддалених районах.

Крім того, у рамках проведення конкурсу Євробачення-2026 місто проводитиме низку заходів. Цікаво те, що вони будуть абсолютно безкоштовними.

"Для мене дуже важливо, щоб культурні заходи були доступні для кожного, незалежно від розміру його гаманця. Як мер Відня, я, звичайно, радий, що місто змогло перемогти й що Австрія зможе знову представити себе наступного року", — зазначив очільник Відня Міхаель Людвіг.

Відень обіцяє перетворити Євробачення-2026 на феєричне шоу з багатьма додатковими розвагами для фанів. І столиця Австрії має на це всі шанси, зважаючи на минулий успішний досвід проведення конкурсів.

