Евровидение-2026 в Вене — чем город удивит фанов конкурса

Песенный конкурс Евровидение-2026 состоится в городе Вена. Австрийская столица известна своим королевским великолепием и красотой. Она уже имеет опыт проведения такого конкурса и готовит для фанов немало интересных развлечений.

Город с опытом проведения Евровидения

Благодаря победе JJ на песенном конкурсе Евровидение-2025, Вена уже в третий раз будет принимать грандиозный песенный конкурс. Город встал перед сложной задачей, ведь теперь нужно не только поразить фанов, но и превзойти самого себя.

Впервые Евровидение в Вене проходило в 1967 году после победы Удо Юргенса с песней "Merci, Cherie". В 2015 году конкурс вернулся в имперскую столицу во второй раз после победы Кончиты Вурст с песней "Rise Like a Phoenix".

На этот раз за право проводить конкурс Евровидение-2026 боролись два города — Вена с ареной Винер-Штадтхалле и Инсбрук с концертным комплексом Олимпияворд. В конце концов именно столица Австрии стала городом, куда уже в мае 2026 года съедутся фаны Евровидения со всего мира.

"После тщательного изучения и единодушной оценки жюри, ORF (Австрийская компания общественного телерадиовещания. — Ред.) пришла к выводу, что предложение Вены является наиболее привлекательным не только с точки зрения инфраструктуры и логистики, но и с экономической точки зрения. Конкурс — это праздник для всей Австрии, которым мы все будем гордиться", — отметил генеральный директор ORF Роланд Вайсманн, передает ESCToday.

Что известно об арене Винер-Штадтхалле

Конкурс в Вене состоится в Винер-Штадтхалле. Это самая большая крытая арена в Австрии. Она расположена прямо в сердце столицы. Комплекс рассчитан на 16 тысяч мест. Для проведения масштабного песенного конкурса она подходит идеально.

Эта площадка уже имеет долгую историю проведения международных концертов, спортивных мероприятий и крупных телевизионных постановок. К тому же она уже успешно принимала Евровидение в 2015 году.

Доступ к арене удобен из любой точки города. Добраться до Винер-Штадтхалле можно на метро или трамвае. Для еврофанов, которые будут в Вене впервые, это станет значительным преимуществом.

Чем еще интересна Вена

Вена — комфортный европейский город. Многие авиакомпании предлагают прямые рейсы в сердце Австрии из разных точек Европы и мира. Город будет интересен для тех, кто обожает историю и изысканную архитектуру. Вена может похвастаться богатым историческим и культурным наследием. Здесь есть где разгуляться — от роскошных дворцов до музеев и императорских садов.

Столица Австрии так же предлагает гостям много разнообразных ресторанов и кафе. Здесь есть немало тематических заведений как в центре города, так и в более отдаленных районах.

Кроме того, в рамках проведения конкурса Евровидение-2026 город будет проводить ряд мероприятий. Интересно то, что они будут абсолютно бесплатными.

"Для меня очень важно, чтобы культурные мероприятия были доступны для каждого, независимо от размера его кошелька. Как мэр Вены, я, конечно, рад, что город смог победить и что Австрия сможет снова представить себя в следующем году", — отметил глава Вены Михаэль Людвиг.

Вена обещает превратить Евровидение-2026 в феерическое шоу со многими дополнительными развлечениями для фанов. И столица Австрии имеет на это все шансы, учитывая прошлый успешный опыт проведения конкурсов.

