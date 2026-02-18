Євробачення-2026 — кому букмекери прогнозують перемогу в пісенному конкурсі

Сцена Євробачення-2026. Фото: кадр з відео

Букмекери оновили свої прогнози на перемогу в пісенному конкурсі Євробачення-2026, який відбудеться у травні. Несподівано рейтинг очолила Фінляндія. Відомо, що країна здобувала перемогу лиш раз.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Eurovisionworld.

Прогнози букмекерів на перемогу в Євробаченні-2026

Наразі відомо, що Фінляндія ще не обрала свого представника на пісенний конкурс, однак її шанс на перемогу букмекери оцінюють в 12%.

Прогноз на перемогу в Євробаченні-2026. Фото: скриншот

Друге місце, на думку букмекерів, може посісти Греція. Країну представить Akylas з піснею Ferto.

Трійку лідерів закриває Ізраїль зі співаком Noam Bettan. Реліз пісні для участі у пісенному конкурсі відбудеться 5 березня.

Що букмекери пророкують Україні

Україна, яку цього року представить LELÉKA з піснею Ridnym, опустилася в рейтингу. Упродовж 23 січня — 14 лютого країна була на пʼятому місці, а наразі на сьомому.

Шанс здобути перемогу оцінюють у 4%.

Шанс України на перемогу на думку букмекерів. Фото: скриншот

Коли Фінляндія здобула перемогу на Євробаченні

Фінляндія вперше взяла участь у пісенному конкурсі ще в 1961 році. Вісім разів країна посідала останнє місце. У 1995, 1997, 1999, 2001 і 2003 роках Фінляндію навіть виключали з участі.

У 2006 році гурту Lordi з піснею Hard Rock Hallelujah все ж вдалося здобути перемогу.

Пісня гурту помітно відрізнялася від інших попкомпозицій, що дозволило їй здобути підтримку як серед єврофанів, так і професійного журі.

Однак згодом країна знову зіткнулася з низкою невдач — представники Фінляндії ще тричі завершували конкурс на останніх позиціях.

Як Україна обирала представника на Євробачення-2026

В Україні 7 лютого відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2026, за підсумками якого перемогла LELÉKA з піснею Ridnym. Вона отримала по 10 балів від журі та глядачів.

Під час ефіру стався скандал, коли співачка Руслана, яка була в журі, закликала людей голосувати за LELÉKA. Українці назвали таку поведінку непрофесійною. Фанати Нацвідбору наголошували, що правила забороняють членам журі прямо закликати голосувати за когось із фіналістів.

Водночас артистка наголосила, що вирішила обрати цю композицію для участі в конкурсі, оскільки вона має важливий меседж.

Згодом стало відомо що "Суспільне Мовлення" уклало договір із LELÉKA на участь у Євробаченні-2026.