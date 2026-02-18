Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Євробачення-2026 — букмери несподівано змінили прогноз перемоги

Євробачення-2026 — букмери несподівано змінили прогноз перемоги

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 15:25
Євробачення-2026 — кому букмекери прогнозують перемогу в пісенному конкурсі
Сцена Євробачення-2026. Фото: кадр з відео

Букмекери оновили свої прогнози на перемогу в пісенному конкурсі Євробачення-2026, який відбудеться у травні. Несподівано рейтинг очолила Фінляндія. Відомо, що країна здобувала перемогу лиш раз.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Eurovisionworld.

Реклама
Читайте також:

Прогнози букмекерів на перемогу в Євробаченні-2026

Наразі відомо, що Фінляндія ще не обрала свого представника на пісенний конкурс, однак її шанс на перемогу букмекери оцінюють в 12%.

Прогноз на перемогу в Євробаченні-2026
Прогноз на перемогу в Євробаченні-2026. Фото: скриншот

Друге місце, на думку букмекерів, може посісти Греція. Країну представить Akylas з піснею Ferto.

Трійку лідерів закриває Ізраїль зі співаком Noam Bettan. Реліз пісні для участі у пісенному конкурсі відбудеться 5 березня.

Що букмекери пророкують Україні

Україна, яку цього року представить LELÉKA з піснею Ridnym, опустилася в рейтингу. Упродовж 23 січня — 14 лютого країна була на пʼятому місці, а наразі на сьомому. 

Шанс здобути перемогу оцінюють у 4%.

Шанс перемоги України на Євробаченні-2026
Шанс України на перемогу на думку букмекерів. Фото: скриншот

Коли Фінляндія здобула перемогу на Євробаченні

Фінляндія вперше взяла участь у пісенному конкурсі ще в 1961 році. Вісім разів країна посідала останнє місце. У 1995, 1997, 1999, 2001 і 2003 роках Фінляндію навіть виключали з участі.

У 2006 році гурту Lordi з піснею Hard Rock Hallelujah все ж вдалося здобути перемогу. 

Пісня гурту помітно відрізнялася від інших попкомпозицій, що дозволило їй здобути підтримку як серед єврофанів, так і професійного журі.

Однак згодом країна знову зіткнулася з низкою невдач — представники Фінляндії ще тричі завершували конкурс на останніх позиціях.

Як Україна обирала представника на Євробачення-2026

В Україні 7 лютого відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2026, за підсумками якого перемогла LELÉKA з піснею Ridnym. Вона отримала по 10 балів від журі та глядачів.

Під час ефіру стався скандал, коли співачка Руслана, яка була в журі, закликала людей голосувати за LELÉKA. Українці назвали таку поведінку непрофесійною. Фанати Нацвідбору наголошували, що правила забороняють членам журі прямо закликати голосувати за когось із фіналістів.

Водночас артистка наголосила, що вирішила обрати цю композицію для участі в конкурсі, оскільки вона має важливий меседж.

Згодом стало відомо що "Суспільне Мовлення" уклало договір із LELÉKA на участь у Євробаченні-2026.

Євробачення пісні букмекери конкурс перемога Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації